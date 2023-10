Ny sisin-tany vaovao momba ny siansa: Fahafantarana ny niandohan'ny fiainana, ny fanaovana sarintany ny atidohan'olombelona, ​​ary ny mety hisian'ny zavamananaina artifisialy.

By

Satria manjaka amin'ny lohatenim-baovao ny loka Nobel sy ny maripana mahavaky rakitsoratra, ny tontolon'ny siansa dia feno zava-baovao sy fandrosoana mampientanentana izay manitatra ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao. Ireto misy fivoarana telo vao haingana izay nahasarika ny sain'ny mpahay siansa ary mety hanova ny fahatakarantsika ny fiainana, ny atidohan'olombelona ary ny ho avin'ny fitsaboana.

Ny santionan'ny asteroid dia manazava ny niandohan'ny fiainana eto an-tany

Ny sambon-danitra Osiris-Rex an'ny NASA dia nahomby tamin'ny famerenana ny santionan'ny asterôida lehibe indrindra hatramin'izay teto an-tany, nangonina avy amin'ny asteroid 510m fantatra amin'ny anarana hoe Bennu. Io zava-bita lehibe io dia manokatra varavarana amin'ny famoahana ireo mistery momba ny niandohan'ny fiainana eto an-tany. Ny famakafakana ny santionany dia nanambara ny fisian'ny organika be pitsiny sy ny molekiolan'ny rano mihidy ao anatin'ny mineraly tanimanga an'ny asteroid. Ireo fikarohana mampientam-po ireo dia manohana ny fiheverana fa ny asterôida toa an'i Bennu dia mety nitondra akora simika tena ilaina, anisan'izany ny rano, ho an'ny Tany, manomboka ny fipoiran'ny fiainana araka ny fantatsika.

Ny sarintanin'ny atidoha lehibe indrindra hatramin'izao dia manambara ny fahasarotan'ny sela

Ny mpahay siansa avy ao amin'ny National Institutes of Health's Brain Research initiative dia namorona sarintany tsy mbola nisy hatrizay momba ny atidohan'olombelona eo amin'ny haavon'ny sela tsirairay. Ity ezaka lehibe ity dia namoaka karazana sela 3,000 mahery, manazava ny fomba fiasa be pitsiny momba ny aretina, ny fahalalana ary ny toetran'ny atidohan'olombelona. Amin'ny fampidirana fampahalalana fototarazo avy amin'ny selan'ny atidoha maherin'ny telo tapitrisa, ny mpikaroka dia namantatra ny fifandraisan'ny karazana sela manokana, toy ny Microglia, sy ny aretin'ny neuropsychiatric toy ny aretin'i Alzheimer. Ny fomba fijery toy izany dia mety hanova ny sehatry ny neuroscience ary hanafaingana ny fivoaran'ny fitsaboana mahomby amin'ny toe-pahasalaman'ny neurolojia toy ny fikorontanan'ny bipolar, ny fahaketrahana, ary ny schizophrenia.

Miforona eny amin'ny faravodilanitra ny zavamananaina artifisialy

Mety ho tanteraka tsy ho ela ny zavatra niompana tamin'ny tontolon'ny siansa noforonina. Ny Profesora Associate Physics Chenguang Lou avy ao amin'ny Oniversiten'i Danemark Atsimo sy ny Profesora Hanbin Mao avy ao amin'ny Oniversiten'i Kent State dia nanao ny asan'ny mpisava lalana ny fampandrosoana molekiola hybrida artifisialy amin'ny alàlan'ny nanostructure peptide-ADN. Amin'ny fampifangaroana ny tanjaky ny ADN sy ny peptides, dia nahavita namorona molekiola hybrid artifisialy izy ireo miaraka amin'ny fampiharana isan-karazany. Ireo nanostructures ireo dia azo ampiasaina hamoronana endrika fiainana artifisialy na nanomachines afaka mitondra fanafody, mamantatra aretina, ary manova ny vaksiny aretina mihitsy aza. Ity fandrosoana ity dia manokatra fahafahana vaovao ho an'ny hoavin'ny fitsaboana ary manana hery lehibe hanovana ny fitsaboana ara-pahasalamana araka ny fantatsika.

FAQ:

F: Inona no dikan'ny fanangonana santionany asteroid?

A: Ny fanangonana ny santionan'ny asterôida lehibe indrindra hatramin'izay avy any Bennu dia mety hampitombo ny fahatakarantsika ny niandohan'ny fiainana eto an-tany.

F: Inona no asehon'ny sarintanin'ny atidoha?

A: Ny sarintanin'ny ati-doha noforonin'ny US National Institutes of Health's Brain Research initiative dia namoaka karazana sela 3,000 mahery ao amin'ny atidohan'olombelona, ​​manome fanazavana sarobidy momba ny aretina, ny fahalalana ary ny toetran'ny atidohan'olombelona.

F: Ahoana no mety ho fiantraikan'ny zavamananaina artifisialy amin'ny fitsaboana?

A: Ny endriky ny fiainana artifisialy noforonina tamin'ny alàlan'ny nanostructure hybrid peptide-ADN dia azo ampiasaina hanaterana fanafody, hamantarana aretina, ary hanova ny vaksiny aretina, hanova ny hoavin'ny fitsaboana.