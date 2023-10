Miatrika fahasarotana ao anatin'ny fihemorana ara-dalàna ny fanarahan-dalàna entona any ivelany any Aostralia

By

Ny mpandrindra entona any ivelany any Aostralia, ny National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA), dia niteraka ahiahy momba ny fitomboan'ny fahasarotan'ny fanarahan-dalàna taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana vao haingana. Ny didim-pitsarana, izay nanongana ny fankatoavan'ny Woodside Energy ny fitiliana horohoron-tany ho ampahany amin'ny tetikasa Scarborough, dia niteraka fisafotofotoana manodidina ny drafitra momba ny tontolo iainana sy ny kolontsaina ho an'ny tetikasa an-dranomasina.

Na dia nampiato ny tetikasa goavana nataon'ny Woodside Energy aza ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, dia miitatra mihoatra ny orinasa tokana ny fiantraikany. Ny fanambaran'ny NOPSEMA nandritra ny vinavinan'ny antenimieran-doholona dia manasongadina ny fiantraikany midadasika kokoa amin'ny fanarahan-dalàna manerana ny indostria. Ny fandrindrana ny tontolo iainana sy ny kolontsaina dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny tetikasa ivelan'ny morontsiraka, miantoka ny fanombanana ny mety ho fiatraikany, ny fanalefahana ary ny fitantanana amim-pahombiazana.

Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia nanampy trotraka hafa amin'ny fizotran'ny fanarahan-dalàna. Misedra fisalasalana sy fisavoritahana ankehitriny ny orinasa eo am-pitadiavana ny fepetra takian'ny drafitra momba ny tontolo iainana sy ny kolontsaina. Ity fihemorana ity dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny rafitra ara-dalàna matanjaka izay manohana ny fampandrosoana maharitra sy miaro ny tontolo an-dranomasina saro-pady.

Tsy maintsy miara-miasa ny governemanta Aostraliana, ny mpandray anjara amin'ny indostria ary ny rafitra mifehy mba hamahana ireo fanamby ateraky ny didim-pitsarana. Mila apetraka ny torolalana sy ny dingana mazava mba hanamafisana ny fanarahan-dalàna sy hanomezana fanazavana ho an'ireo orinasa miasa amin'ny fitrandrahana sy famokarana entona any ivelany.

FAQ:

F: Inona no atao hoe fitiliana seismika?

A: Ny fitiliana horohoron-tany dia fomba iray ampiasaina amin'ny fijerena sy fanaovana sarintany ny rafitra ara-jeolojika ambanin'ny tany, anisan'izany ny mety ho tahirin-tsolika sy entona. Tafiditra ao anatin'izany ny famokarana onjam-peo sy ny fandrefesana ny taratra mba hamaritana ireo toetra ambanin'ny tany.

F: Nahoana no zava-dehibe ny fandrindrana ny tontolo iainana sy ny kolontsaina amin'ny tetikasa an-dranomasina?

A: Ny fandrindrana ny tontolo iainana sy ny kolontsaina dia manampy amin'ny famantarana sy manamaivana ny mety ho fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny lova ara-kolontsaina indizeny. Miantoka ny fampandrosoana maharitra ny tetikasa ary manaja ny maha zava-dehibe ara-kolontsaina ny faritra manodidina.

F: Ahoana no ahafahan'ny indostria miatrika ireo fanamby ateraky ny didim-pitsarana?

A: Ny indostria dia afaka miatrika ireo fanamby amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo andrim-panjakana manara-maso mba hametrahana torolàlana sy dingana mazava momba ny fanarahan-dalàna. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny governemanta, ny mpandray anjara amin'ny indostria ary ny fikambanana ara-tontolo iainana dia tena ilaina mba hiantohana ny fitrandrahana sy ny famokarana entona mangarahara sy tompon'andraikitra.