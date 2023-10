Ny fiantraikan'ny sambon-danitra amin'ny firafitry ny atmosfera eto an-tany

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences dia nanambara fa ny zanabolana sy ny sambon-danitra dia mandoto ny atmosfera amin'ny metaly be dia be. Io fandotoana io dia mitranga ao amin'ny stratosphère, faritra misy ozone be dia be.

Ny ekipa mpikaroka, notarihin'i Dan Cziczo avy ao amin'ny Oniversiten'i Purdue, dia nanangona angon-drakitra tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina manidina amin'ny haavo efa ho 12 kilaometatra. Izany dia nahafahan'izy ireo naka fandrefesana marina tsy nisy loto avy amin'ny setroky ny fiaramanidina. Hita tamin'ny fanadihadiana fa nihoatra ny haavon'ny vovoka cosmic voajanahary ny metaly toy ny lithium, varahina, aliminioma ary firaka, izay hita matetika amin'ny sambon-danitra.

Fanampin'izany, hitan'ny ekipa fa efa ho ny 10 isan-jaton'ny asidra solifara, izay tena ilaina amin'ny fiarovana ny sosona ozon, dia voaloton'ny sisa tavela etona avy amin'ny sambon-danitra. Ny fisian'ny singa miavaka toy ny niobium dia manondro ny fampiasana ampinga hafanana amin'ny balafomanga. Io porofo io dia manondro fa ny loto avy amin’ny sambon-danitra fa tsy ny tainkintana, izay tsy niova nandritra ny taonjato maro.

Tsy mbola fantatra tsara ny fiantraikan'izany loto izany amin'ny tontolo iainana. Na izany aza, raha jerena ny fitomboan'ny isan'ny zanabolana amin'ny orbit, dia mety hiharatsy ny toe-javatra. Tombanana fa hisy zanabolana 50,000 fanampiny amin'ny taona 2030, miaraka amin'ireo orinasa toa an'i SpaceX sy Amazon no mitarika ny lalana. Ity fitomboana haingana eo amin'ny indostrian'ny habakabaka ity dia midika fa hatramin'ny 50 isan-jaton'ny poti-javatra aerosol ao amin'ny stratosphere dia mety misy metaly avy amin'ny fidirana indray amin'ny sambon-danitra.

Ireo valim-pikarohana ireo dia miteraka ahiahy momba ny voka-dratsin'ny tontolo iainana amin'ny fanitarana ny indostrian'ny habakabaka. Mila fanadihadiana bebe kokoa ny fivondronan'ny fako habakabaka sy ny famotsorana ireo akora nataon'olombelona ao amin'ny stratosfera. Raha mbola miantehitra mafy amin'ny zanabolana sy sambon-danitra isika, dia lasa zava-dehibe ny mamolavola fomba fanao maharitra izay manamaivana ny fiantraikany ratsy eo amin'ny atmosfera.

Loharano: Proceedings of the National Academy of Sciences