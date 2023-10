Mety hampidi-doza ho an'ny sosona ozon'ny tany ny fitsangatsanganana an-habakabaka, hoy ny fampitandremana

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Canterbury any Christchurch, Nouvelle-Zélande, dia nanoro hevitra fa ny fitomboan'ny fahalianana amin'ny fitrandrahana habakabaka sy ny fitomboan'ny fandefasana balafomanga dia mety hampidi-doza lehibe ho an'ny sosona ozon'ny tany. Na dia eo aza ny ezaka amin'ny fanamboarana ny sosona ozon, izay efa simba be taloha noho ny asan'ny olombelona, ​​ny indostrian'ny habakabaka midadasika dia mety hisakana azy io.

Ny balafomanga ampiasaina amin'ny iraka habakabaka dia mamoaka entona sy poti-javatra manimba ny sosona ozon. Ny fanadihadiana dia nandinika ny angon-drakitra fandefasana balafomanga nandritra ny dimy taona lasa ary nanombana ny fironana ho avy amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka. Tao anatin'io vanim-potoana fohy io, nitombo hatramin'ny 90 ka hatramin'ny 190 ny fandefasana isan-taona maneran-tany, ka ny ankamaroany dia any amin'ny Ila Bolantany Avaratra. Ireo mpikaroka dia maminavina fa ny indostrian'ny habakabaka maneran-tany dia mety hihoatra ny $ 3.7 trillion amin'ny 2040.

Na dia heverina ho kely aza ny fiantraikan'ny fandefasana balafomanga amin'izao fotoana izao eo amin'ny sosona ozone, ny fanadihadiana dia nanantitrantitra fa ny firongatry ny hetsika eny amin'ny habakabaka dia mety hampitombo ny fahasimbana. Mamoaka zavatra toy ny klôro mihetsiketsika, karbônina mainty, ary oksida azota azota, izay manimba ny ozon avokoa ny entona balafomanga. Mbola tsy voamarina tanteraka ny fiantraikan'ny solika balafomanga vaovao, toy ny metana.

Mihamitombo ny fahalianana amin'ny sehatry ny habakabaka, miaraka amin'ny firenena 70 eo ho eo sy ireo orinasa tsy miankina amin'ny habaka miditra amin'ny sehatra. Ny fiakaran'ny orinasa toa an'i Virgin Galactic, SpaceX, ary Blue Origin dia manondro fironana manerantany amin'ny fitrandrahana habakabaka. Na izany aza, ilaina ny mandinika ny mety ho voka-dratsin'ny tontolo iainana amin'ny ezaka toy izany.

Ny fanadihadiana dia nanoro hevitra ihany koa fa i Nouvelle Zélande dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny indostrian'ny habakabaka ary mitaona ny resadresaka eran-tany amin'ny fikarohana habakabaka maharitra. Ny mpikaroka dia manolotra paikady ho an'ny indostrian'ny habakabaka sy ny vondrom-piarahamonina mpikaroka ozonina, ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny fandefasana balafomanga, manome fahafahana miditra amin'ny angona ho an'ny mpikaroka, ary mandinika ny fiantraikan'ny ozone mandritra ny famolavolana balafomanga.

Zava-dehibe ny fanaovana laharam-pahamehana ny fanao maharitra amin'ny fandefasana balafomanga eran-tany amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny ezaka manerana ny orinasa aerospace, ny mpahay siansa ary ny governemanta. Mitaky hetsika haingana ny fanadihadiana mba hahazoana antoka fa tsy hanakantsakana ny famerenana ny sosona ozone ny balafomanga. Ny valin'ity fikarohana ity dia navoaka tao amin'ny Journal of the Royal Society of New Zealand.

