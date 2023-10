Nahombiazan'i India nanandrana ny rafitra fandosirana ho an'ny Capsule Nomen'ny Olombelona

By

Nahavita zava-bita lehibe i India tamin'ny fandaharan'asa sidina an-habakabaka ho an'ny olombelona tamin'ny fitsapana nahomby tamin'ny rafitra fandosiran'ny ekipa ho an'ny sambon-danitra Gaganyaan. Ny andrana an-sidina, izay natao ny asabotsy teo, dia nampiseho ireo motera balafomanga sy parachutes izay hanosika ny sambon-danitra hiala amin'ny fiara iray tsy nahomby.

Nandritra ny fitsapana, dia nisy dikan-teny tsy misy dikany amin'ny kapsily Gaganyaan natomboka teo an-tampon'ny balafomanga iray misy ranon-tsolika. Tokony ho iray minitra taorian'ny nanombohana, dia natomboka ny fihetsehan'ny fanalana zaza, ary nisaraka tamin'ny booster ny kapsily ka nitsambikina tao anaty ranomasina. Faly ireo tompon'andraikitra Indiana tamin'ny vokatry ny sidina andrana, nanamarika izany ho dingana lehibe voalohany amin'ny programa Gaganyaan mitentina 1.1 miliara dolara.

"Nanomboka ny dian'i Gaganyaan izahay tamin'ity fanombohana vao haingana ity ny filaharana fanalana ny fiara andrana, ary haverina imbetsaka izany amin'ny toe-javatra samihafa," hoy i Sreedhara Somanath, filohan'ny Fikambanana Indianina Fikarohana momba ny habakabaka. India dia mikasa ny hanao fitsapana bebe kokoa momba ny rafitra fanalana fanalan-jaza amin'ny taona ho avy, ary koa ny iraka Gaganyaan tsy voasafidy ho any amin'ny orbit. Ny 2025 no kendrena handefasana mpanamory sambondanitra any amin'ny orbite ambany Tany amin'ny sambon-danitra Gaganyaan.

Ny fitsapana mahomby amin'ny rafitra fandosiran'ny mpiasa dia dingana lehibe ho an'ny fanirian'i India amin'ny sidina an-habakabaka. Izy io dia mampiseho ny fahaizan'ny firenena miantoka ny fiarovana ny mpanamory sambon-danitra mandritra ny fandefasana sy fiverenana. Amin'ny fampivoarana ny sambon-danitra misy azy manokana, i India dia mametraka ny tenany ho mpilalao lehibe amin'ny sehatry ny fikarohana an-habakabaka.

Inona no atao hoe sambon-danitra Gaganyaan?

Ny sambon-danitra Gaganyaan no sambon-danitra voalohany misy an-tsambo ao India natao hitondra ny mpanamory sambon-danitra ho any amin'ny orbitan'ny tany iva.

Inona no notsapaina nandritra ny andrana tao anaty sidina?

Nifantoka tamin'ny rafitra fandosiran'ny mpiasa ny andrana an-sidina, izay ahitana motera balafomanga sy parachutes hanasaraka ny sambon-danitra amin'ny fiara tsy nahomby.

Inona ny fandaharam-potoana handefasana ny mpanamory sambon-danitra amin'ny orbit amin'ny sambon-danitra Gaganyaan?

Ny tompon'andraikitra Indiana dia mikendry ny handefa mpanamory sambon-danitra ho any amin'ny orbite ambanin'ny tany amin'ny sambon-danitra Gaganyaan amin'ny 2025. Hialohavan'ny fitsapana bebe kokoa momba ny rafitra fanafoanana fandefasana sy ny iraka Gaganyaan tsy voasafidy izany.