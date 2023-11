Ny Fikarohana Vaovao dia mampiasa ny Ninjas Nature mba hiarovana ny voankazo sy ny tantely

Ny mpahay siansa Kiwi dia mikaroka vahaolana vaovao hiadiana amin'ny otrikaretina mampidi-doza amin'ny sehatry ny fambolena amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ninjas voajanahary - phage biocontrols. Ny teny hoe 'ninjas voajanahary' dia noforonin'ny Dr. Heather Hendrickson, mpampianatra ambony ao amin'ny Oniversiten'i Canterbury, mba hamaritana ireo viriosy izay manafika manokana ny bakteria manimba nefa tsy manimba ny mahasoa. Tsy sahala amin'ny antibiotika izay matetika manana karazana asa midadasika, ny phages dia manana faritra misy mpampiantrano voafetra, ka mahatonga azy ireo ho lasibatra sy mahomby amin'ny ady amin'ny otrikaretina.

Tamin'ny ezaka voalohany nataon'ny Dr. Hendrickson dia nahazo $8.9 tapitrisa avy amin'ny Tahirim-bolan'ny Minisiteran'ny fandraharahana, fanavaozana ary asa amin'ny taona 2023 mba hamolavola “cocktails” phage hiadiana amin'ny otrikaretina lehibe amin'ny fambolena. Miompana indrindra amin'ny ady amin'ny homamiadan'ny voaloboka kiwi (Psa) sy ny viriosy American Foulbrood izay miantraika amin'ny tantely ny hetsika.

Ny tombony amin'ny fampiasana phages dia ny fahafahany mamindra manokana ireo otrikaretina kendrena ary mitsitsy ireo zavamiaina bitika hafa ilaina amin'ny fahasalaman'ny vatana. Ohatra, raha apetraka amin'ny tantely ny phage iray, dia hanafika mivantana ilay otrikaretina manokana izy io nefa tsy hisy fiantraikany amin'ny bakteria mahasoa ny tsinay. Mampihena ny loza mety hanimba ny fahasalaman'ny zavamananaina arovana amin'ny ankapobeny io rafitra fikajiana marina io.

Misy fiantraikany lehibe amin'ny sehatry ny fambolena any Nouvelle Zélande ny fampiasana ny biocontrol phage. Amin'ny alàlan'ny famolavolana vahaolana amin'ny phage namboarina, ny mpikaroka dia manantena ny hanatsara ny vokatra sy ny fiarovana amin'ny indostrian'ny sakafo sady mampiroborobo ny fahatsiarovan-tena amin'ny tontolo iainana. Ankoatr'izay, ny tetikasa dia mikendry ny hanamafisana ny famokarana bioindustrie, hamorona asa tena mahay ary hanamora ny fidirana amin'ny tsena manerantany.

Ny fiaraha-miasa amin'ny fikarohana dia ahitana andrim-panjakana hajaina toa ny University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ary Apiculture New Zealand. Ny fomba fijerin'ny vazimba teratany, tarihin'ny mpahay siansa sy mpikaroka Maori, dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny fiantraikan'ilay tetikasa amin'ny taiao (tontolo iainana), indrindra noho ny fihanaky ny orinasa tarihin'ny Māori amin'ny sehatra voalohany.

Ny vina lavitr'ezaka amin'izany ezaka izany dia miitatra mihoatra ny sehatry ny fambolena. Mino ny Dr. Hendrickson fa amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fampiasana am-pilaminana ny phages amin'ny fambolena, ny sehatra dia azo itarina mba hamahana ny loza mitatao amin'ny famokarana sakafo ary na dia mikendry ireo otrikaretina olombelona mifandraika amin'ny fitsaboana aza. Ity fikarohana ity dia manokatra fahafahana mampientam-po amin'ny hoavin'ny fifehezana ny aretina sy ny biosecurity amin'ny indostria isan-karazany.

Efa nahazo fanohanana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ny tetikasa, anisan’izany ireo mpiompy tantely izay nanome santionany tany. Ho mariky ny fankasitrahana, ny mpikaroka dia nanome anarana ireo phages hita araka ny anaran'ireo mpandray anjara, ary ny sasany dia nomena anarana avy amin'ireo olo-malaza toa an'i Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, ary na dia ireo mpiompy tantely aza.

Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny ninjas voajanahary, i Nouvelle Zélande dia manana toerana tsara hanovana ny fifehezana ny aretina amin'ny fambolena, hiaro ny tontolo iainana tena ilaina, ary mety hanamboatra fomba fiasa vaovao hiadiana amin'ny otrikaretina olombelona.

FAQ

Inona no atao hoe biocontrols phage?

Ny phage biocontrols dia viriosy izay mikendry manokana sy manafika bakteria mampidi-doza ao amin'ny zavamananaina, manolotra fomba fiasa tena mikendry ny fifehezana ny aretina.

Inona no maha samy hafa ny phages amin'ny antibiotika?

Tsy toy ny antibiotika, izay mety hanimba na bakteria mampidi-doza sy mahasoa, ny phages dia manana fetran'ny mpampiantrano voafetra, mamela azy ireo hikendry otrikaretina manokana nefa tsy misy fiantraikany amin'ny microorganisms mahasoa.

Inona avy ireo pathogens kendren'ny mpikaroka?

Ny fikarohana dia mifantoka indrindra amin'ny ady amin'ny homamiadan'ny voaloboka kiwi (Psa) sy ny viriosy American Foulbrood (AFB), izay mampidi-doza ho an'ny tantely.

Inona no mety ho fiantraikan'ity fikarohana ity?

Ny fikarohana dia mety hampitombo ny vokatra sy ny filaminana eo amin'ny sehatry ny fambolena ary manamafy ny famokarana bioindustrie, mamorona asa tena mahay, ary manamora ny fidirana amin'ny tsena iraisam-pirenena miahy ny tontolo iainana. Ankoatr'izay, ity fikarohana ity dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiadiana amin'ny fandrahonana mipoitra amin'ny famokarana sakafo ary na dia ny fikendrena ny otrikaretina olombelona aza.

Iza no mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikarohana?

Ny fiaraha-miasa dia ahitana mpikaroka avy amin'ny University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ary Apiculture New Zealand. Manome fomba fijery sarobidy ho an'ny vazimba koa ireo mpahay siansa sy mpikaroka Maori.