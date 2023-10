Ny Discovery Vaovao dia manambara onjam-peo tranainy avy amin'ny vahindanitra an'arivony tapitrisa taona lasa izay

Ny fikarohana vao haingana nataon'ny astronoma dia nampiseho tranga iray mahavariana efa ho 8 lavitrisa taona lasa izay: ny fahitana onjam-peo avy amin'ny fitambaran'ny vahindanitra. Ny tena mampiavaka an'io fikarohana io dia io no trangan-javatra tranainy indrindra fantatra izay nahavery hevitra ny mpahay siansa hatry ny ela - fipoahana radio haingana (FRB).

Ity fipoahana ity, naharitra latsaky ny milisegondra, dia namoaka angovo mahagaga mitovy amin'ny zavatra vokarin'ny masoandrontsika ao anatin'ny telopolo taona. Ny Australian SKA Pathfinder, teleskaopy radio hita any Aostralia Andrefana, no nahita ny fipoahana tamin'ny voalohany. Taorian'izay, ny Teleskaopy Very Large an'ny European Southern Observatory any Chile no namaritra ny toerana misy azy.

Voamarika ho karazana taratra elektrômagnetika amin'ny onjam-peo, ny fipoahan'ny onjam-peo haingana dia maneho ny fipoahan'ny angovo fohy nefa mahery izay mihoatra ny ankamaroan'ny loharanon'ny onjam-peo hafa amin'ny velaran'izao rehetra izao. Ny onjam-peo, izay manana ny halavan'ny onjam-peo lava indrindra amin'ny spectrum elektromagnetika, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandinihana astronomika isan-karazany.

Raha mampitaha ny onjam-peo ao amin'ny FRB amin'ireo ampiasaina amin'ny lafaoro microwave ny mpiara-miombon'antoka amin'ilay fanadihadiana, Ryan Shannon avy ao amin'ny Oniversiten'ny Teknolojia Swinburne any Aostralia, dia tsy azo ampitahaina ny haben'io fipoahana io. Raha ny marina, ny angovo avoakan'ity FRB ity dia ho ampy hamerenana amin'ny mikrô ny “popcorn iray vilia baolina avo roa heny noho ny haben'ny masoandro”.

Talohan'ity fikarohana ity, ny fipoahana radio haingana indrindra fantatra dia efa 5 lavitrisa taona lasa izay, ka nahatonga an'io fikarohana io ho 3 lavitrisa taona mahery kokoa. Satria efa 13.8 lavitrisa taona eo ho eo izao rehetra izao, ity zava-nitranga ity dia manome fanazavana sarobidy momba ny dingana voalohan'ny fiforonan'ny galactic sy ny trangan-javatra.

Ankoatr'izay, ankoatry ny fahagolany, ity fipoahana ity ihany koa no lavitra indrindra hita hatramin'izay teo amin'ireo FRB, noho ny halaviran-dava tsy maintsy lalovan'ny astronoma mba handalinana zavatra sy zava-nitranga tamin'ny lasa lavitra.

Hoy i Stuart Ryder avy ao amin’ny Oniversiten’i Macquarie any Aostralia, mpiara-mitarika amin’ilay fianarana: “Fantatsika izao fa efa maherin’ny antsasaky ny taonan’izao rehetra izao ny fipoahan’ny radio haingana.”

Na dia mbola tsy fantatra mazava aza ny antony marina mahatonga ny FRB, dia misy teoria iray milaza fa ireo fipoahana ireo dia avy amin'ny karazana kintana neutron mahavariana fantatra amin'ny anarana hoe magnetar. Ireny magnetar ireny dia anisan'ny zavatra faran'izay mahery indrindra eran'izao tontolo izao ary manana fahafahana hamokatra angovo mahery vaika toy izany.

Raha jerena ny fatran'ny FRBs, izay tombanana ho 100,000 eo ho eo no mitranga isan'andro manerana izao rehetra izao, ny fitadiavana sy ny fandalinana azy ireo dia manokatra fahafahana lehibe handrefesana sy hahatakarana ny fizarana zavatra ao amin'ny banga midadasika eo anelanelan'ny vahindanitra.

Eny tokoa, ireo fipoahana ireo dia maneho sisin-tany mampientam-po amin'ny fikarohana astronomika, mitazona ny fampanantenana ny hamoaka tsiambaratelo vaovao momba ny tady kosmika goavambe eto amin'izao tontolo izao.

FAQ

Inona no atao hoe fipoahana radio haingana?

Ny fipoahana radio haingana (FRBs) dia fipoahana fohy amin'ny taratra elektromagnetika amin'ny onjam-peo mahery vaika izay mihoatra ny ankamaroan'ny loharanon'ny onjam-peo hafa manerana izao rehetra izao. Maharitra latsaky ny milisegondra izy ireo nefa afaka mamoaka angovo be dia be.

Inona no dikan'ny fahitana vao haingana ny onjam-peo tranainy?

Ny fahitana vao haingana ny onjam-peo avy amin'ny fitambaran'ny vahindanitra manodidina ny 8 lavitrisa taona lasa izay dia maneho ny ohatra tranainy indrindra amin'ny fipoahana radio haingana (FRBs). Ity fikarohana ity dia manazava ny dingana voalohan'ny fiforonan'ny galactic sy ny fisehoan-javatra, izay manome fanazavana sarobidy momba ny tantaran'izao rehetra izao.

Inona no loharanon'ny fipoahana radio haingana?

Na dia mbola tsy fantatra mazava aza ny tena loharanon'ny FRB, ny teoria iray manjaka dia milaza fa avy amin'ny karazana kintana neutron mahery vaika antsoina hoe magnetar izy ireo. Ireo magnetar ireo dia manana ny fahaiza-mamokatra angovo mahery vaika hita ao amin'ny FRB.

Hatraiza ny fahita matetika ny fipoahana radio haingana?

Tombanana ho in-100,000 eo ho eo isan'andro ny fipoahana radio haingana any amin'ny toerana iray manerana izao rehetra izao. Na izany aza, ny isan'ny FRBs hita dia somary ambany, ary manodidina ny 50 monja, anisan'izany ny fipoahana tranainy vao haingana hita, niverina tany amin'ny vahindanitra niaviany.