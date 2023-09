Ny dobo namboarin'olombelona dia mety ho mpamoaka entona entona mandatsa-dranomaso, hita amin'ny fanadihadiana

By

Ny fikarohana vaovao nataon'ny Cornell University dia manambara fa ny dobo nataon'olombelona dia misy fiantraikany lehibe amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso. Fandinihana roa mifandraika notontosain'ny mpikaroka avy any Cornell no manomboka manombatombana ny fiantraikan'ny dobo namboarin'olombelona sy voajanahary eo amin'ny teti-bolan'ny entona mandatsa-dranomaso maneran-tany, manome hevitra sarobidy amin'ny lohahevitra iray tsy takatry ny saina.

Hitan'ny fanadihadiana fa rehefa atambatra ny entona sy ny fitehirizana karbaona amin'ny dobo nataon'olombelona, ​​dia mety ho mpamadika entona mampidi-doza ny dobo. Ny tombantombana teo aloha dia milaza fa ny dobo, izay faritana ho fari-drano 5 hektara na latsaka, dia mety hitondra ny 5% amin'ny famoahana metanina maneran-tany. Na izany aza, raha tsy misy fandrefesana marina amin'ny dobo maro, io isan-jato io dia mety hahatratra antsasany ka hatramin'ny avo roa heny amin'ny tombantombana. Fanampin'izany, misy tombantombana voafetra ny tahan'ny fandevenana karbaona ao anaty dobo.

Ny fandinihana iray nataon'ireo mpikaroka dia nifantoka tamin'ny habetsahan'ny karbônina nalaina tao amin'ny dobo 22 voafantina manokana. Ny mpikaroka dia nandinika ny asa fitantanana taloha ary nandrefy ny hatevin'ny sediment sy ny votoatin'ny karbaona ao anaty dobo. Hitan'izy ireo fa ny tahan'ny fandevenana karbaona ao anaty dobo dia misy fiantraikany amin'ny toe-javatra toy ny zavamaniry anaty rano, trondro ary ny otrikaina. Nasehon'ny fanadihadiana ihany koa fa na ny dobo voajanahary na nataon'olombelona eran-tany dia mitahiry karbaona be dia be, izay manondro fa tsy misy dikany ny fitahirizana karbaona ao anaty dobo.

Ny fanadihadiana faharoa dia nandinika ny entona mandatsa-dranomaso isan-taona avy amin'ny Cornell Experimental Ponds manokana. Methane, entona mandatsa-dranomaso mahery vaika, no nitana ny ankamaroan'ny entona mivoaka. Nasongadin'ny fanadihadiana ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fanaovana santionany matetika mba hahitana marina ny entona entona mandatsa-dranomaso avy amin'ny dobo.

Amin'ny ankapobeny, ireo fanadihadiana ireo dia manoro hevitra fa ny dobo dia manana anjara toerana amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso sy fitehirizana karbaona. Na dia mety hamoaka entona mandatsa-dranomaso aza ny dobo amin'izao fotoana izao noho ny famotsorana metanina, dia misy ny mety hahatonga azy ireo ho lasa rendrika harato amin'ny fampihenana ny entona metana. Ny voka-pikarohana dia manolotra ihany koa ny fampiasana bubbles na circulators anaty rano mba hampihenana ny famoahana metanina ao anaty dobo.

Ny fikarohana bebe kokoa sy ny fahatakarana ny andraikitry ny dobo amin'ny famoahana entona mandatsa-dranomaso dia zava-dehibe amin'ny fandrindrana ny toetr'andro sy ny vinavina marina.

Sources:

– Meredith A. Holgerson et al, Ny tahan'ny fandevenana karbaona ambony mifandray amin'ny famokarana autochthonous amin'ny dobo artifisialy, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Fiovaovan'ny toetr'andro avo amin'ny entona entona entona avy amin'ny dobo vita amin'ny hafanana, Taratasy fikarohana ara-jeofizika (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Loharano: Cornell)