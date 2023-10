By

Nanao fandrosoana lehibe ny mpahay siansa tamin’ny fahatakarana ny misterin’ny zavatra tsy hita eo amin’izao rehetra izao. Ny Fast Radio Burst (FRB) 8 miliara taona, no tranainy indrindra sy lavitra indrindra hita hatramin'izay, dia avy amin'ny vahindanitra nifandona. Ity FRB ity, antsoina hoe FRB 20220610A, dia hitan'ny Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) any Western Australia.

Ny FRB dia onjam-peo fohy izay maharitra milliseconds, ary mbola tsy fantatra ny niaviany. Na izany aza, ity FRB ity, izay avy amin'ny vahindanitra mitambatra, dia afaka manampy amin'ny fanazavana ny niandohan'ireo fipoahana mistery ireo. Ny fipoahana dia namoaka angovo betsaka ao anatin'ny milisegondra toy ny vokarin'ny masoandro ao anatin'ny 30 taona.

Ny zavatra tsy hita eo amin'izao rehetra izao dia manondro ny hoe ny antsasaky ny zavatra antenaina dia tsy hita. Io zavatra tsy hita io, voaforon'ny atôma antsoina hoe baryons, dia tsy zavatra maizina, fa zavatra “mahazatra” izay zara raha zaraina eny anelanelan'ny vahindanitra. Ny teknika amin'izao fotoana izao dia tsy mahomby amin'ny fahitana ity raharaha ity satria miparitaka sy mafana.

Ny mpahay siansa, anisan'izany ny astronoma aostraliana Jean-Pierre 'J-P' Macquart, dia nandinika ny fampiasana ny FRB ho fitaovana hamantarana ity raharaha sarotra ity. Rehefa mandeha amin'ny halavirana lavitra ny FRB, dia miparitaka amin'ny zavatra tsy hita ny taratra. Io fiparitahana io dia ahafahan'ny mpahay siansa mandrefy ny hakitroky ny izao rehetra izao ary mahita ny zavatra baryonic tsy hita.

Ny fikarohana nataon'ny ekipa dia manamafy ny fifandraisan'ny Macquart, izay mampiseho fa ny halaviran'ny FRB dia ny entona miparitaka eny anelanelan'ny vahindanitra. Miaraka amin'ny FRBs manodidina ny 50 amin'izao fotoana izao miverina amin'ny loharanony, ny mpahay siansa dia manantena fa an'arivony maro no ho hita amin'ny ho avy. Ny teleskaopy Square Kilometer Array (SKA) ho avy any Aostralia sy Amerika Atsimo, ary koa ny Teleskaopy Extremely Large (ELT) any Chile, dia hanome fanazavana fanampiny momba ny niandohan'ny FRB sy ny firafitry izao rehetra izao.

Ny fikarohana nataon'ny ekipan'ny ASKAP dia navoaka tao amin'ny diary Science, nanasongadina ny mety ho azon'ny FRB amin'ny fahatakarana ny zavatra tsy hita sy ny firafitry izao rehetra izao.

