Fahitana Vaovao: Lavaka mainty kely mandevona kintana mitovy amin'ny masoandro amin'ny vahindanitra akaiky

Ny astronoma ao amin'ny Oniversiten'i Leicester dia nahita kintana mitovy amin'ny masoandrontsika izay lanin'ny lavaka mainty kely. Ilay kintana, antsoina hoe Swift J0230, dia hita ao amin'ny vahindanitra akaiky 2MASX J02301709+2836050, eo amin'ny 500 tapitrisa taona hazavana miala amin'ny Milky Way. Ity fikarohana ity dia manome "rohy tsy hita" amin'ny fahatakarantsika ny lavaka mainty sy ny fanelingelenana ny kintana mivezivezy.

Ireo astronoma dia nahita ilay kintana tamin'ny alàlan'ny tselatra X-ray manjelanjelatra avy any afovoan'ny vahindanitra tamin'ny fampiasana fitaovana vaovao novolavolaina ho an'ny Neil Gehrels Swift Observatory. Ny fandinihana fanampiny dia nanambara fa ny Swift J0230 dia hamirapiratra mandritra ny 7-10 andro alohan'ny hitsaharana tampoka, mamerina io tsingerina io isaky ny 25 andro.

Ity fihetsika ity dia eo anelanelan'ny karazana fipoahana roa izay matetika mifandray amin'ny fifaneraserana amin'ny lavaka mainty: fipoahana quasi-periodic sy transients nokleary periodic. Ny famoahana Swift J0230 dia mitranga tsy tapaka, izay milaza fa mamehy ny elanelana misy eo amin'ireo karazana fipoahana roa.

Mifototra amin'ny modely novolavolaina ho an'ny hetsika mitovitovy amin'izany, ny mpahay siansa dia nanapa-kevitra fa ny Swift J0230 dia maneho kintana mitovy habe amin'ny masoandrontsika mihodidina lavaka mainty ambany be eo afovoan'ny vahindanitra misy azy. Rehefa mampanakaiky azy amin'ny fisintonan'ny sinton'ny lavaka mainty ny orbitan'ny kintana, dia sintonina avy ao amin'ny habakabakan'ny kintana ny akora mitovy amin'ny Tany telo ary mafana rehefa latsaka ao anaty lavaka mainty. Ity dingana ity dia mamoaka taratra X be dia be.

Nanambara ny lehiben'ny mpanoratra ny fandinihana, Dr. Phil Evans, fa ity no fandinihana voalohany ny kintana iray mitovitovy amin'ny masoandro izay nopotehina imbetsaka sy lanin'ny lavaka mainty kely. Ny fahitana ireo trangan-javatra “fikorontanana miverimberina, ampahany amin'ny tondra-drano” ireo dia manome fomba fijery sarobidy momba ireo karazana zavatra tafiditra sy ny matetika.

Tombanan'ny mpikaroka fa eo anelanelan'ny 0230 ka hatramin'ny 10,000 heny noho ny vesatry ny masoandrontsika ny lavaka mainty tompon'andraikitra amin'ny fandevonana an'i Swift J100,000, izay kely dia kely raha oharina amin'ireo loaka mainty goavam-be hita matetika eo afovoan'ny vahindanitra. Ny fanadihadiana dia manasongadina ny mety hisian'ny famoahana zavatra bebe kokoa toa an'i Swift J0230 amin'ny fampiasana fitaovana fitiliana mandalo.

Amin'ny ankapobeny, ity fikarohana vaovao ity dia mampandroso be ny fahatakarantsika ny fifandraisan'ny loaka mainty sy ny kintana mihodidina, manazava ny fisehoan-javatra mahaliana momba ny faharavan'ny kintana amin'ny alàlan'ny lavaka mainty ambany be.

