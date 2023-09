Ny fandinihana dia mampiseho fa ny fototarazo nolovaina tamin'ny Neanderthals dia mampitombo ny hamafin'ny COVID-19

By

Ny fanadihadiana vaovao nataon'ny mpikaroka avy amin'ny Mario Negri Institute for Pharmacological Research any Italia dia nanambara fa ny olona voan'ny COVID-19 dia mety hanana fototarazo manokana nolovainy tamin'ny Neanderthals. Ny fandinihana dia nifantoka tamin'ny faritanin'i Bergamo, izay ivon'ny areti-mifindra any Italia.

Ny fikarohana, navoaka tao amin'ny diary iScience, dia nahatsikaritra fa ny ampahany lehibe amin'ny fototarazon'ny olombelona dia mifandray amin'ny loza ateraky ny fifindran'ny COVID-19 sy ny fivoaran'ny soritr'aretina mafy, indrindra amin'ireo mponina any amin'ny faritra tena voa mafy. Ny fanadihadiana dia nahitana mpandray anjara 1,200, ary ny fanadihadiana dia naneho fa ny telo amin'ireo fototarazo enina ao amin'ny faritra iray amin'ny chromosome 3 dia mifamatotra amin'ny fitomboan'ny fihanaky ny COVID-19. Ireo fototarazo ireo dia ahitana CCR9 sy CXCR6, izay mitana anjara toerana amin'ny asan'ny sela fotsy sy ny areti-maso mandritra ny areti-mifindra, ary koa ny LZTFL1, izay mandrindra ny fivoarana sy ny fiasan'ny sela taovam-pisefoana.

Ny mpikaroka dia nanamarika fa mbola tsy fantatra mazava hoe iza amin'ireo telo no manana anjara toerana lehibe indrindra. Fanampin'izany, ny fanadihadiana dia namaritra faritra génômika vaovao 17 izay mety misy ifandraisany amin'ny aretina mafy na mety ho voan'ny aretina.

Ny fikarohana iray mahaliana indrindra tamin'ny fanadihadiana dia ny telo amin'ireo fototarazo enina mifandray amin'ny hamafin'ny COVID-19 dia nolovaina avy amin'ny Neanderthals, indrindra avy amin'ny génome Vindija hita tany Kroasia. Na dia mety ho niaro ny Neanderthal aza ireo fototarazo ireo, dia izao no mahatonga ny hery fiarovana tafahoatra amin'ny olombelona maoderina, ka miteraka aretina mafy kokoa.

Ny fandinihana ihany koa dia nanambara fa ny olona manana haplotype Neanderthal dia manana risika lehibe kokoa amin'ny fivoaran'ny COVID-19 mahery, mitaky fikarakarana fatratra ary mila rivotra mekanika raha oharina amin'ireo tsy manana io lova fototarazo io. Ny fisian'ny haplotype Neanderthal dia mifandray amin'ny tahan'ny tranga henjana kokoa eo amin'ireo havana voalohany.

Ity fanadihadiana ity dia manome porofo fanampiny momba ny anjara asan'ny fototarazo amin'ny famaritana ny hamafin'ny COVID-19. Ny fahatakarana ireo anton-javatra ara-pananahana ireo dia mety hanampy amin'ny famantarana ireo olona mety ho mora voan'ny aretina mafy ary hiantohana ny fametrahana ny fandraisana andraikitra sahaza.

