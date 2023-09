Brian May, Queen Guitarist and Astrophysicist, dia manampy ny NASA amin'ny fanangonana santionany asteroid

By

Brian May, fanta-daza indrindra amin'ny maha mpitendry gitara an'ny tarika rock Queen, dia naneho ny talentany maro karazana tamin'ny fanampiana ny NASA tamin'ny fanangonana ny santionany asteroid voalohany. Amin'ny maha-astrophysicist azy, May dia nandray anjara lehibe tamin'ny iraka OSIRIS-REx, izay vao haingana no namerina santionany avy amin'ny asteroid Bennu akaikin'ny Tany.

Tao amin'ny horonantsary nalefa tao amin'ny fahitalavitra NASA, naneho ny fireharehany tamin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny OSIRIS-REx i May. Noderainy ny mpitarika ny iraka, Dante Lauretta, sy ny ekipa manontolo noho ny asa mafy nataony. May, izay manao fanazaran-tena amin'ny fitsidihan'ny Mpanjakavavy amin'izao fotoana izao, dia tsy afaka nanatrika ny fiverenana santionany fa nampita ny fanohanany sy ny fientanentanany tamin'io fotoana manan-danja io.

Ny sambon-danitra OSIRIS-REx dia nanangona ny santionany avy any Bennu tamin'ny 2020 alohan'ny hiverenany amin'ny tany. Ny fandraisan'anjaran'i May tamin'ny iraka dia nahitana ny famoronana sary stereoskopika avy amin'ny angon-drakitra momba ny sambon-danitra. Ireo sary ireo dia nanampy tamin'ny fitadiavana toerana azo antoka ho an'ny fanangonana ny santionany.

Taorian'ny nandaozany ny kapsule santionany tany Utah, dia hanohy ny diany ny OSIRIS-REx handalina ny asteroid iray hafa antsoina hoe Apophis. Ity iraka mitohy ity dia manasongadina ny fanoloran-tenan'ny NASA amin'ny fandalinana ny zavatra selestialy sy ny fampitomboana ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao.

