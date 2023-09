Fikarohana Plasma mafana tsy fahita firy mikoriana ao amin'ny atmosfera ambony

By

Eo akaikin'ny andrin'ny Tany, dia fahita mahazatra ny aurorae, mampiseho fampisehoana hazavana miloko eny amin'ny habakabaka ambony vokatry ny fifampikasihan'ny rivotry ny masoandro sy ny magnetosferan'ny planeta. Na izany aza, eo akaikin'ny ekoatera dia mety hitranga ny trangan-javatra hafa momba ny atmosfera: ny fisondrotry ny ion subauroral (SAID).

Ny hetsika SAID dia ahitana ny fikorianan'ny plasma mafana miankandrefana haingana amin'ny ionosphere. Ireo fisehoan-javatra ireo dia mifandray amin'ny rafitra hita maso eny amin'ny lanitra, toy ny arcs stable auroral red (SAR) sy ny fanamafisana ny hafainganam-pandehan'ny hafanana mafana (STEVE). Amin'ny ankapobeny, ny hetsika SAID dia mitranga eo anelanelan'ny hariva sy ny misasak'alina, saingy misy trangan'ny fikorianan'ny SAID hita aorian'ny misasakalina.

Tao amin'ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Journal of Geophysical Research: Space Physics, ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny hetsika SAID 15 taorian'ny misasakalina hita tany akaikin'i Amerika Atsimo tamin'ny taona 2013. Tamin'ny famakafakana ny angona avy amin'ny loharano isan-karazany, anisan'izany ny fandaharana zanabolana sy ny fandrefesana ny hetsika auroraly, dia nanadihady ny toetra sy fananganana ireo tranga tsy fahita firy ireo.

Hitan'ny mpikaroka fa ny hetsika SAID postmidnight, mitovy amin'ny fisehoan-javatra mialoha ny mamatonalina, dia vokatry ny fifandraisana sarotra eo amin'ny toe-javatra ionosferika sy ny dinamika geomagnetika. Tafiditra ao anatin'izany ny fiforonan'ny sehatra elektrônika sy ny fifandraisan'ny onja-potika, izay miasa ho toy ny loharanon'ny hafanana eo an-toerana.

Ireo valim-pikarohana ireo dia manatsara ny fahatakarana ny dinamika plasma ambony amin'ny atmosfera sy ny mety hanakorontanana ny famantarana radar ho an'ny fanaraha-maso zanabolana sy ny fampiharana manakiana hafa. Ny fikarohana fanampiny amin'ity sehatra ity dia afaka manome fanazavana sarobidy momba ny mety ho fiantraikan'ny hetsika SAID sy ny zava-mitranga mifandraika amin'izy ireo amin'ny atmosfera eto an-tany.

Loharano: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Novolavolaina tao amin'ny Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector nandritra ny taona 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677