Ny trondro fôsily fahiny dia manolotra fomba fijery vaovao momba ny fivoaran'ny karandoha Vertebrate

By

Ny trondro fôsily 455 tapitrisa taona dia nanome fomba fijery vaovao ho an'ny mpikaroka momba ny fomba nivoahan'ny vertebrates mba hiarovana ny atidohany, araka ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny Nature. Ny santionany resahina dia Eriptychius americanus, trondro tranainy tsy misy valanorano hita tany Colorado, Etazonia. Ireo mpikaroka, avy amin'ny Oniversiten'i Birmingham, Naturalis Biodiversity Center any Leiden, Holandy, ary ny Natural History Museum, dia nampiasa tomography kajy mba hamoronana sary 3D amin'ny antsipiriany momba ny karandohany.

Ity fanadihadiana ity no voalohany namerina tanteraka ny karandohan'i Eriptychius, izay nangonina tamin'ny taona 1940, nofaritana tany am-boalohany tamin'ny taona 1960, ary mipetraka ao amin'ny Field Museum of Natural History any Chicago. Ny fikarohana novatsian'ny Leverhulme Trust dia nanambara fa i Eriptychius dia nanasaraka ny cartilage tsy miankina nandrakotra ny ati-doha, fa tsy toy ny karazam-biby taty aoriana izay nanana cartilage mifatotra tanteraka. Izany dia manondro fa ny fivoaran'ny rafitra voalohany hanasaraka ny atidoha amin'ny faritra hafa amin'ny loha dia mety nanomboka tamin'i Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, Mpampianatra ambony ao amin'ny Palaeobiology ao amin'ny Oniversiten'i Birmingham ary mpanoratra zokiolona amin'ny fanadihadiana, dia naneho fientanam-po tamin'ny fikarohana, nilaza fa mety hanambara ny tantaran'ny evolisiona tany am-boalohany momba ny fomba niarovan'ny vertebrates voalohany ny atidohany. Dr. Richard Dearden, mpanoratra mpitarika ny fandalinana ary mpiara-miasa amin'ny fikarohana momba ny Postdoctoral ao amin'ny Naturalis Biodiversity Center, dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fikarohana, ary nilaza fa mameno ny banga lehibe amin'ny fahatakarana ny fivoaran'ny karandohany amin'ny vertebrates rehetra, anisan'izany ny olombelona.

Ity fanadihadiana ity dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanangonana tranom-bakoka sy ny fampiharana teknika sary vaovao amin'ny fandalinana ireo santionany taloha. Tamin'ny fampiasana tomografika kajy, ny mpahay siansa dia afaka namoaka hevi-baovao momba ny fivoaran'ny karandohany. Ny fikarohana dia manome fampahalalana sarobidy momba ny dingana voalohany amin'ny fiarovana ny ati-doha amin'ny vertebrates primitive ary manampy amin'ny fahatakarantsika ny tantaran'ny evolisiona amin'ity endri-javatra anatomika manan-danja ity.

Sources:

- Natiora

- Oniversite Birmingham

- Foibe momba ny zavamananaina voajanahary voajanahary

– Tranombakoka momba ny tantara voajanahary