Ny manodidina Cosmic amin'ny Black Hole Supermassive

Amin'ny maha astronoma ahy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Arizona, iray amin'ireo sehatra ianarako indrindra ny fitomboan'ny lavaka mainty lehibe. Mitovy amin'ny fomba nitaizana antsika tsirairay, ny tontolo misy ny lavaka mainty lehibe dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboany koa.

Ny lavaka mainty lehibe rehetra dia manana trano, fantatra amin'ny anarana hoe vahindanitra mpampiantrano azy, ary manodidina azy, izay ahitana vondron'ny vahindanitra hafa eo an-toerana. Ireo lavaka mainty lehibe ireo dia mitombo amin'ny alàlan'ny fihinanana entona efa misy ao anatin'ny vahindanitra misy azy, indraindray lasa mavesatra an'arivony heny noho ny Masoandrontsika.

Ny fizika teorika dia maminavina fa mila an'arivony tapitrisa taona vao mitombo ny lavaka mainty ho quasars, izay zavatra mamirapiratra sy mahery vaika ampiasain'ny lavaka mainty. Hitan'ny astronoma anefa fa quasar maro no niforona tao anatin'ny fotoana fohy kokoa tao anatin'ny zato tapitrisa taona vitsivitsy.

Nitarika ahy hijery ny habaka manodidina ireo loaka mainty ireo ity trangan-javatra manaitra ny fitomboan'ny lavaka mainty haingana kokoa noho ny nampoizina ity. Mahaliana ahy ny hamantatra raha miforona any amin'ny faritra be mponina miaraka amin'ny vahindanitra maro hafa ny quasars be dia be, na raha afaka mitombo be izy ireo na dia any amin'ny faritra lao amin'izao rehetra izao aza.

Ny lafiny iray nodinihiko dia ny protocluster galaxy. Ny protocluster dia fitambarana vahindanitra mbola tsy nirodana ho zavatra tokana. Ahitana vahindanitra an-jatony izy ireo ary mampiavaka ny vahindanitra mifandona, ny lavaka mainty mitombo, ary ny entona be dia be izay hiteraka kintana vaovao amin'ny farany.

Ireo protocluster ireo dia mitombo haingana kokoa noho ny ninoana tany am-boalohany, manolotra piozila cosmic hafa ho an'ny astronoma hovahany. Miezaka ny hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fivoarana haingana ny quasars sy ny protocluster izahay.

Mba handinihana ny protocluster, ny astronoma dia mila sary sy spectra isaky ny vahindanitra ao anatin'ilay protocluster. Ny sary dia manome fampahalalana momba ny bikan'ny vahindanitra, ny habeny ary ny lokony, fa ny spectra kosa dia mampiseho ny halaviran'ny vahindanitra amin'ny Tany mifototra amin'ny halavan'ny onjam-pahazavana manokana.

Ny Teleskaopy Space James Webb ho avy dia hanatsara ny fahafahantsika mandalina ny protocluster sy quasars. Ity teleskaopy avo lenta ity dia ahafahantsika mijery ny vahindanitra sy ny lavaka mainty tahaka ny nisehoany an'arivony tapitrisa taona lasa izay, manome topimaso ny fivoarany tany am-boalohany.

Ny fitaovana iray manokana ao amin'ny Teleskaopy Espace James Webb, antsoina hoe spectrographe midadasika tsy misy sisiny, dia nanova ny fikarohana ny manodidina ny vahindanitra. Afaka misintona spectra ho an'ny vahindanitra rehetra ao anatin'ny sehatry ny fijeriny miaraka izy io, ahafahan'ny astronoma mamakafaka ny tanàna cosmic manontolo ao anatin'ny ora vitsivitsy.

Tetikasa mitohy maro no mampiasa ny Teleskaopy Space James Webb handalinana ny tontolo quasar. Ireo tetikasa ireo dia mikendry ny hijery ny quasar sy ny vahindanitra mifanolo-bodirindrina aminy mandritra ny 800 tapitrisa taona eo ho eo taorian'ny Big Bang. Amin'ny famakafakana ny hazavana avoakan'ny hidrôzenina sy oksizenina, ny astronoma dia afaka mamaritra ny toerana misy ny vahindanitra 3D mifandraika amin'ny quasars mamirapiratra.

Ny ekipan'ny ASPIRE ao amin'ny Oniversiten'i Arizona's Steward Observatory dia mitarika tetikasa iray toy izany. Efa fantatr'izy ireo ny protocluster manodidina ny quasar tena mamirapiratra ary nanamafy izany tamin'ny spectra avy amin'ny vahindanitra 12. Ny fandinihana iray hafa dia nahita vahindanitra maherin'ny zato teo amin'ny manodidina ny quasar mamirapiratra indrindra fantatra tany amin'ny tany am-boalohany, ary ny 24 amin'izy ireo dia akaiky na ao anatin'ny manodidina ny quasar.

Ny teleskaopy James Webb Space Telescope dia mitana ny fampanantenana hanome antsika fomba fijery tsy mbola nisy toy izany momba ny tontolo quasar, ahafahantsika mahafantatra bebe kokoa ny manodidina ny cosmic misy lavaka mainty be dia be.

famaritana:

– Loka mainty supermassive: loaka mainty misy an-tapitrisany na an-tapitrisa heny noho ny an’ny Masoandro.

– Quasar: zavatra tena mamiratra sy mahery vaika, ampiasain'ny lavaka mainty lehibe eo afovoany.

– vahindanitra mpampiantrano: ilay vahindanitra misy lavaka mainty lehibe.

- Protocluster: fitambarana vahindanitra alohan'ny hirodanany ho zavatra tokana.

– Spectra: fizarana ny halavan'ny onjam-pamokarana na atsofoka amin'ny zavatra iray, manome fampahalalana ilaina momba ny toetran'ilay zavatra sy ny halavirana.

– James Webb Space Telescope: teleskaopy habakabaka ho avy izay havoakan'ny NASA, natao handalinana ireo vahindanitra sy kintana tany am-boalohany.

