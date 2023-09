Fahitana indray ny Fifalian'ny Filalaovana Hanatsarana ny Asa Ara-batana

Vitsy ihany ny isan-jaton'ny olona any amin'ny tontolo tandrefana no mahazo asa ara-batana ampy isan'andro. Na dia maro aza no mitodika any amin'ireo mpanara-maso ara-batana, fitsipi-pifehezana, na fitaovana fanatanjahan-tena ao an-trano ho vahaolana mety, dia manoro hevitra i Darryl Edwards fa misy safidy tsara kokoa: ny fahitana indray ny fahafinaretana amin'ny lalao.

Darryl, mpanorina ny Primal Play Method, dia nanatevin-daharana podcast iray hiresaka momba ny valan'aretina sedentary misy fiantraikany amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Manamafy izy fa tsy hamaha ny olana ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia sy ny finiavana irery. Manoloana izany dia misolovava ny fandraisana ny antony manosika intrinsic avy amin'ny firotsahana an-tsehatra izy.

Nandritra ny podcast, Darryl dia manolotra soso-kevitra azo ampiharina momba ny fomba hampidirana indray ny lalao eo amin'ny fiainantsika. Ny hevitra iray dia ny fanangonana tantara an-tsehatra, izay ahitana ny fahatsiarovana sy ny fankalazana ny fotoana nahafaly tamin'ny lalao tamin'ny lasa. Manoro hevitra ihany koa izy mba handray ny "hetsika voalohany" izay maka tahaka ny fomba fihetsehan'ny biby sy ny ankizy, ary koa ny fandresena ny tahotra ny ho adala rehefa manao izany.

Ny tombony amin'ny fampidirana hetsika bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika dia mihoatra noho ny fahasalamana ara-batana. Nohazavain'i Darryl fa ny fijerena ny fahaizantsika sy ny tontolo iainantsika amin'ny alalan'ny filalaovana dia afaka mitondra fifaliana sy fahatsapana fahafaham-po ho antsika. Na ny hetsika ara-tontolo iainana aza dia azo atao kilalao kokoa, manamora ny fampidirana ny hetsika amin'ny fiainan'ny olon-dehibe be atao.

Amin'ny fametrahana laharam-pahamehana ny lalao, ny tsirairay dia afaka mahita fomba maharitra sy mahafinaritra kokoa hampitomboana ny haavon'ny asa ara-batana. Raha tokony hiantehitra amin'ny antony manosika ivelany na hanery ny tenany hanao fanatanjahan-tena izy ireo, dia afaka miditra amin'ny fifaliana voajanahary azo avy amin'ny lalao. Ny fahitana indray ny fahafinaretana amin'ny lalao dia mety ho fitaovana mahery vaika amin'ny ady amin'ny fomba fiaina mipetrapetraka manjaka eo amin'ny fiarahamonina maoderina.

famaritana:

1. Mipetrapetraka: fomba fiaina miavaka amin'ny fiasana ara-batana faran'izay kely sy maharitra mipetraka na mandry.

2. Primal Play Method: fomba fiasa ara-batana izay manantitrantitra ny hetsika voajanahary sy ny filalaovana mba hampitombo ny haavon'ny asa ara-batana.

Sources:

