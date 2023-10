Ny Smithsonian dia namoaka sombin'ny asteroid Bennu ho varavarankely ho an'izao rehetra izao

By

Taorian'ny dia mirefy 200 tapitrisa kilaometatra namakivaky ny habakabaka, ny OSIRIS-REx sambon-danitra dia nahomby tamin'ny fandefasana ireo sombin-tany asterôida Bennu tamin'ny faran'ny volana septambra. Ny National Museum of Natural History ao amin'ny Smithsonian dia hampiseho ireo santionany sarobidy ireo ankehitriny, manolotra fahafahana manokana ho an'ny mpitsidika hanatri-maso akaiky ny zava-mahatalanjona amin'ny cosmos.

Ny fampisehoana asterôida efa andrasan'ny besinimaro dia hatao amin'ny zoma 3 Novambra, ao amin'ny tranombakoka Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteorite gallery any Washington, DC. , manome topimaso ny tantaran'ny rafi-masoandro taloha eto amintsika.

Miaraka amin'ireo sombintsombiny asterôida dia ny maodelin'ny sambon-danitra OSIRIS-Rex, avy amin'i Lockheed Martin, ary ny balafomanga Atlas V 411 izay nitondra ny sambon-danitra, nindramina avy amin'ny United Launch Alliance. Ity fampirantiana feno ity dia mikendry ny hanitrika ny mpitsidika amin'ny haingo amin'ny fitrandrahana habakabaka.

Mpitantana ny meteorita, Tim McCoy, izay nandray anjara tamin'ny iraka OSIRIS-REx, dia naneho ny fientanentanany tamin'ity seho lehibe ity: "Ity fampirantiana ity no fotoana voalohany hizarantsika ity dia mahafinaritra ity amin'ny besinimaro."

Bennu, asterôida kely akaikin'ny Tany, dia nahasarika ny mpahay siansa noho ny mety ho fifandraisany amin'ny asterôida misy karbônina lehibe kokoa izay nisy an'arivony tapitrisa taona lasa izay. Ny akaiky azy amin'ny Tany isaky ny enin-taona dia nahaliana ny NASA, nitarika ny iraka OSIRIS-Rex. Tamin'ny oktobra 2020, nigadona soa aman-tsara teo amin'ny tanin'i Bennu ilay sambon-danitra ary nanangona santionany vato.

Raha tojo fahasahiranana kely ny iraka, dia nahavita naka vovoka sy vato be dia be avy amin'ny lohan'ny TAGSAM ny ekipa voatokana, izay nanana olana tamin'ny fametahana. Ireo santionany ireo dia efa nihoatra ny tanjon'ny NASA voalohany amin'ny fanangonana fako 60 grama, miaraka amin'ny tally amin'izao fotoana izao dia 2.48 ounces (70.3 grama).

Ny famakafakana mialoha ny santionany dia nahitana molekiolan'ny karbônina sy rano be dia be, manome fanazavana sarobidy momba ny fiforonan'ny planeta tany am-boalohany. Tim McCoy dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ireo fikarohana ireo, ary nilaza fa "ny santionan'i Bennu dia mitazona ny fampanantenana hilaza amintsika momba ny rano sy ny zavamananaina talohan'ny nahatongavan'ny fiainana namorona ny planetantsika manokana."

Aza hadino ny mitsidika ny National Museum of Natural History an'ny Smithsonian mba hanatri-maso ity fampisehoana miavaka ity izay mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny olombelona sy ny velaran'izao rehetra izao.

FAQ

F: Ahoana no ahafahako mijery ireo sombiny avy amin'ny asteroid Bennu?

A: Azo jerena ao amin'ny Smithsonian's National Museum of Natural History any Washington, DC ny sombiny avy amin'ny asteroid Bennu.

F: Rahoviana ny fampirantiana?

A: Hisokatra ny zoma 3 novambra ny fampirantiana.

F: Inona koa no haseho ankoatry ny sombin-javatra asterôida?

A: Ny fampirantiana ihany koa dia ahitana ny maodely miendrika ny sambon-danitra OSIRIS-Rex sy ny balafomanga Atlas V 411.

F: Inona no zava-baovao mahaliana azo avy amin'ireo santionany hatreto?

A: Ny famakafakana mialoha ny santionany dia nahitana molekiolan'ny karbaona sy rano be dia be, manome fanazavana momba ny fiforonan'ny planeta tany am-boalohany.

F: Ohatrinona ny fako voaangona avy amin'ny asteroid Bennu?

A: Nahazo vato sy vovoka 2.48 ounces (70.3 grama) ny NASA, nihoatra ny tanjona voalohany hanangonana fako 60 grama.