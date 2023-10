Fifaliana selestialy: Vavolombelona ny mahagaga amin'ny fanakonam-bolana ampahany

By

Taorian'ny fanakona-masoandro annular vao haingana izay nanintona ny mpijery tany amin'ny faritra voafantina amin'ny ila-bolantany andrefana, dia miandry fatratra ny fanakona-masoandro eny amin'ny lanitra hafa izao ireo mpanara-maso ny lanitra manerana izao tontolo izao – fanakonam-bolana ampahany. Ity trangan-javatra astronomika mambabo ity, mitranga rehefa mihetsika eo anelanelan'ny Masoandro sy ny Volana ny Tany, ka mametraka aloka eo amin'ny eny ambonin'ny volana, dia hotanterahina ny alin'ny 28 Oktobra, hitohy amin'ny ora voalohan'ny 29 Oktobra.

Aiza no azonao gaga amin'ny fanakonam-bolana ampahany?

Ity hetsika mahavariana ity dia ho hita amin'ny toerana maro, manerana an'i Amerika Atsimo, avaratra-atsinanan'i Amerika Avaratra, Afrika, Eoropa, Azia, Aostralia, ary manerana ny Atlantika, Pasifika atsimo ary ny Oseana Indianina. Rehefa mandeha ny alina, dia handravaka ny lanitry ny lanitra any Aostralia, ny Oseana Pasifika Avaratra, ary ny faritra atsinanan’i Rosia ny fiandohan’ny fanakona-masoandro. Mifanohitra amin’izany, rehefa miakatra ny volana, dia ho hitan’ireo any amin’ny Oseana Atlantika Atsimo sy ny Oseana Atlantika Avaratra ary ny faritra atsinanan’i Brezila sy Kanada ny faran’ny fanakona-masoandro.

Fanakonam-bolana any India: Fikarakarana manokana ho an'ny mpijery kintana

Hanana tombontsoa koa i India hanatri-maso ny fampisehoana manontolo, manolotra fahafahana manokana ho an'ireo mpijery kintana sy astronoma. Shilpi Gupta, manamboninahitra siantifika ao amin'ny Planetarium depiote Birla any Kolkata, dia nanamafy fa ho hita manerana an'i India ny fanakonam-bolana feno. Ny dingana fenon'ny Volana, rehefa mazava tsara sy mifanohitra amin'ny masoandro amin'ny fihodinany manodidina ny Tany, dia vinavinaina hitranga amin'ny 29 Oktobra, Alahady amin'ny 1:54 maraina IST.

Fahatakarana ny mekanika amin'ny fanakonam-bolana

Ny fanakonam-bolana dia mitranga amin'ny andro feno volana rehefa mifanitsy amin'ny tsipika mahitsy sy ny fiaramanidina mitovy ny Masoandro sy ny Tany ary ny Volana. Ny fiaramanidina Masoandro-Tany sy Tany-volana dia miondrika amin'ny zoro 5 degre. Rehefa mifankahita ireo fiaramanidina ireo, ary eo akaikin'ny toerana misy ny volana na eo amin'ny tendron'ilay fihaonan-dalana, dia hisy fanakona-masoandro.

Ny aloky ny tany dia ahitana faritra roa miavaka - ny Umbra, ny faritra maizina anatiny, ary ny Penumbra, ny faritra maivana kokoa. Mandritra io fisehoan-javatra selestialy io, ny Volana dia hamakivaky ny umbra sy ny penumbra, ka miteraka fanakonam-bolana roa sy tapany. Ity fisehoan-javatra mampitolagaga ity dia mampanantena fa ho zava-mahatalanjona mahasarika ho an'izay rehetra manana vintana hanatri-maso izany.

FAQ:

F: Aiza no ho hita ny fanakonam-bolana ampahany?

A: Ny fanakona-masoandro dia ho hita any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao, anisan'izany i Amerika Atsimo, avaratra-atsinanan'i Amerika Avaratra, Afrika, Eoropa, Azia, Aostralia, ary manerana ny Atlantika, atsimon'i Pasifika, ary ny Oseana Indianina.

F: Iza amin'ireo tanàna indiana no hanatrika ny fanakonam-bolana ampahany?

A: Any India, ny fanakona-masoandro manontolo dia ho hita, manome fahafahana miavaka ho an'ny mpijery kintana sy astronoma. Ny dingana feno amin'ny Volana dia hitranga amin'ny 29 Oktobra, Alahady amin'ny 1:54 maraina IST.

F: Inona no mahatonga ny fanakonam-bolana?

A: Mitranga ny fanakonam-bolana rehefa mifanitsy amin'ny tsipika mahitsy sy eo amin'ny fiaramanidina iray ny Masoandro sy ny Tany ary ny Volana. Io firindrana io dia mitarika ny Tany hanisy aloka amin'ny Volana, ka miteraka fanakona-masoandro.

F: Inona avy ireo faritra roa amin'ny aloky ny tany mandritra ny fanakonam-bolana?

A: Ny aloky ny Tany dia ahitana ny faritra anaty maizina antsoina hoe Umbra ary ny faritra ivelany maivana kokoa antsoina hoe Penumbra.