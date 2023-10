Ny fanakonam-bolana amin'ny ampahany amin'ny 28-29 Oktobra 2023

By

Hisy hetsika selestialy hatao ny 28-29 Oktobra 2023, satria hisy fanakona-masom-bolana amin’ny ampahany. Io fisehoan-javatra io, fantatra amin'ny anarana hoe fanakonam-bolana penumbral, dia mitranga rehefa mifanandrify ny masoandro sy ny tany ary ny volana ka alokaloka amin'ny volana ny tany, ka mahatonga azy ho maizina kokoa.

Mandritra io fanakona-masoandro io, dia ampahany amin’ny volana ihany no hosaron’ny aloky ny tany, ka hihena amin’ny ampahany ny famirapiratany mahazatra. Marihina fa tsy mitovy amin’ny fanakonam-bolana manontolo io karazana fanakona-masoandro io, izay voarakotry ny aloky ny tany tanteraka ny volana.

Ny fanakona-masoandro ampahany amin'ny volana dia heverina fa hitranga mandritra ny ora maromaro, ary ny fara tampony amin'ny fahitana dia mitranga amin'ny hariva na vao maraina, arakaraka ny faritry ny ora ao amin'ny firenena. Any Inde, ny alin’ny 28 Oktobra ary hitohy hatramin’ny marainan’ny 29 Oktobra ny fanakona-masoandro.

Ny mpandinika any Inde dia hanana fahafahana hahita ny volana very tsikelikely ny famirapiratany rehefa miditra ao amin'ny aloky ny tany. Ity trangan-javatra ity dia fampahatsiahivana ny zava-mitranga any an-danitra tsy mampino mitranga eo amin'izao rehetra izao ary manome fahafahana miavaka ho an'ireo mpijery kintana sy mpankafy astronomia mba hijery sy hankasitraka ireo zava-mahatalanjona ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika.

Tena ilaina ny mitandrina tsara rehefa mijery ny fanakona-masoandro mba hiarovana ny masonao amin’ny tara-masoandro mivantana. Ny fampiasana solomaso fanakona-masoandro na sivana masoandro hafa ankatoavina dia soso-kevitra mba hisorohana izay mety hanimba ny masonao.

Mariho àry ny kalandrienao amin’ny faran’ny herinandron’ny 28-29 Oktobra 2023, ary makà fotoana hijerena ny hakanton’ny fanakona-masoandro ampahany amin’ny volana. Fotoana iray hifandraisana amin'ny tontolo voajanahary sy talanjona amin'ireo zava-mahatalanjona mampitolagaga atolotr'izao rehetra izao.

