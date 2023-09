Ny parasites dia manodinkodina vitsika mba hianika ny lelan'ahitra, hitan'ny mpahay siansa

Ny mpahay siansa ao amin'ny Departemantan'ny Zavamaniry sy ny Tontolo Iainana ao amin'ny Oniversiten'i Copenhague dia nahita zava-mahatalanjona momba ny flukes aty lancet, karazana parasy. Ireny flukes ireny dia manana fahaizana miavaka mifehy ny vitsika ary mampiakatra sy midina amin'ny lelan'ahitra, mampitombo ny mety ho lanin'ny biby lehibe kokoa.

Ny tsingerin'ny fiainan'ny fluke aty lancet dia manomboka rehefa avoakan'ny omby ny atodiny ary miafara any anaty bozaka. Ny sifotra dia mihinana ireny atody ireny, ka lasa olitra izy ireo ary miteraka asexual. Ny sifotra dia mamaly ny areti-mifindra amin'ny alàlan'ny fananganana kista manodidina ny kankana, izay voaroaka avy eo ho toy ny balafomanga. Tsy fantatr’izy ireo fa lanin’ny vitsika miaraka amin’ireo olitra kankana ireo baolina lavalava ireo.

Rehefa tafiditra ao anaty vitsika ny olitra dia mifindra any amin'ny vavonin'ny vitsika na any amin'ny atidohany. Ireo izay tonga any amin’ny atidoha no mibaiko, ka mibaiko ny vitsika hananika ny lelan’ahitra sy hihazona azy. Io fihetsika io dia manamora ny fihinan'ny biby lehibe tsy nahy ny vitsika sy ny parasy. Ao amin'ny mpampiantrano farany, ny kankana dia matotra ary manatody ao amin'ny atin'ny mpampiantrano, mamita ny tsingerina.

Ireo mpikaroka nandinika ny vitsika voan'ny aretina tao amin'ny ala Bidstrup any Danemark dia nahita fa nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fihetsiky ny vitsika ny hafanana. Tamin'ny andro mangatsiaka dia nijanona teo amin'ny bozaka ny vitsika, fa tamin'ny andro mafana kokoa dia nidina izy ireo. Ity fandinihana ity dia manondro fa ny kankana no manodinkodina ny vitsika amin'ny alina sy maraina. Ny fikarohana dia manantitrantitra ny fahasarotan'ny fitondran-tenan'ny parasy ary manasongadina ny filana fikarohana bebe kokoa amin'ity sehatra ity.

Na dia tsy fahita firy aza izany, dia mety ho voan'ny katsentsitra ny olona indraindray. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny aty sy ny bile ducts mety hiharatsy. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa tsy ny olombelona no mpampiantrano voalohany amin'ny flukes amin'ny atiny lancet.

Sources:

– Anjerimanontolon'i Copenhague, Departemantan'ny Siansa momba ny fambolena sy ny tontolo iainana

– Gazety ekolojia momba ny fitondran-tena