Asteroid Bennu: Ny sambon-danitra OSIRIS-REx an'ny NASA dia manakaiky ny fanaterana santionany eto an-tany

Ny sambon-danitra OSIRIS-REx an'ny NASA dia eny an-dalana hiverina eto an-tany mitondra ny sombin-javatra asteroid avy amin'ny asteroid Bennu. Natomboka tamin'ny taona 2016 ny sambon-danitra ary nandany fito taona lasa nanangona santionany avy amin'ny korontam-bato tranainy. Manana vintana kely i Bennu amin'ny fifandonana amin'ny Tany amin'ny faran'ny taonjato faha-22, ka izany no nahatonga ny NASA nihevi-tena ho loza mitatao ho an'ny fiarovana ary nandefa OSIRIS-REx tamin'ity iraka ity. Ny sambon-danitra dia nokasaina hanatitra ireo santionany any amin'ny Departemantan'ny Fiarovana Dugway Proving Ground any Utah amin'ny 24 septambra 2021.

Dante Lauretta, mpanadihady fototra amin'ny iraka OSIRIS-REx, dia nanamafy fa salama tsara ny sambon-danitra ary vonona amin'ny fanaterana santionany. Nisy ny fanazaran-tena maro natao mba hiantohana ny fikarakarana araka ny tokony ho izy ireo santionany rehefa tonga eto an-tany. Ny ekipa mpamonjy voina dia nandalo toe-javatra isan-karazany, anisan'izany ny fitadiavana ny kapsule mivadika na ao anaty dobo rano. Ny tanjona dia ny hananana ny fomba fiasa rehetra mba hiantohana ny famerenana milamina sy mahomby.

Ny kapsily misy ireo santionany dia alaina amin'ny helikoptera ary entina any amin'ny efitrano madio noforonina manokana ao anatin'ny Fitsapana sy Fampiofanana Utah. Avy eo dia halefa amin'ny fiaramanidina mankany amin'ny Johnson Space Center NASA any Houston izy io, izay hanaovana fanadihadiana bebe kokoa.

Ny habetsaky ny akora asterôida nangonin'ny OSIRIS-REx dia tsy azo antoka noho ny fahadisoana fandrefesana. Tombanan'ny ekipa fa nahatratra 5.26 ka hatramin'ny 12.34 ounces (149 ka hatramin'ny 350 grama) an'i Bennu ilay sambon-danitra, nihoatra ny fepetra takiana amin'ny iraka 60 grama (2.1 ounces).

Dante Lauretta, izay nandray anjara tamin'ny tetikasa OSIRIS-REx nandritra ny 20 taona, dia naneho ny hafaliany tamin'ny farany nahita ireo santionany. Nofaritany ho toy ny traikefa azo antoka sy fiafaran'ny asa mafy nandritra ny taona maro izany. Ny famakafakana ireo santionany dia hanome fanazavana sarobidy momba ny andro voalohan'ny fiforonan'ny rafi-masoandro ary mety hanambara famantarana momba ny niandohan'ny fiainana eto an-tany.

