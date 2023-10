Fahatakarana ny fitondran-tena elektrôna amin'ny sira molten ho an'ny reactor nokleary mandroso

Ireo mpikaroka avy amin'ny Laboratoara Nasionaly Oak Ridge ao amin'ny Departemantan'ny Angovo sy ny Oniversiten'i Iowa dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fahatakarana ny fomba fifandraisan'ny elektrôna amin'ny sira voarendrika ao amin'ny reactor nokleary mandroso. Tamin'ny alalan'ny fanaovana kajy ny fampidirana elektrôna be loatra amin'ny sira klôro zinc voarendrika, ireo mpahay siansa dia afaka namaritra fanjakana telo izay azon'ilay elektrôna raisina.

Amin'ny tranga voalohany, ny elektrôna dia lasa ampahany amin'ny radika molekiola misy ion zinc roa. Ao amin'ny toe-javatra faharoa, ny electron localizes amin'ny zinc ion tokana. Amin'ny toe-javatra fahatelo, ny elektrôna dia miparitaka ary miparitaka amin'ny ion-tsira maro. Tena zava-dehibe ireo fikarohana ireo amin'ny faminaniany ny fiantraikan'ny taratra amin'ny fiasan'ny reactora vita amin'ny sira.

Heverina ho endrika mety ho an'ny toby nokleary amin'ny ho avy ny reactors sira. Noho izany, ny fahatakarana ny fomba fihetsiky ny sira voarendrika amin'ny taratra avo dia zava-dehibe indrindra. Ny mpikaroka dia nikendry ny hanazava ny fihetsiky ny elektrôna mifandray amin'ireo ion izay misy sira miendrika.

Na dia tsy mamaly ny fanontaniana rehetra aza ny fanadihadiana, dia manome toerana tena ilaina ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa momba ny fifandraisana misy eo amin'ny elektrôna sy ny sira mitsonika. Ny mpikaroka koa dia mino fa ireo karazana telo voafaritr'ireo elektrôna ao anatin'ny fotoana fohy dia mety hihetsika amin'ny endrika sarotra kokoa mandritra ny fotoana maharitra.

Ilay fianarana, mitondra ny lohateny hoe “Moa ve ny sira mitsonika amin'ny hafanana ambony mihetsika amin'ny elektrôna be loatra? Case of ZnCl2,” dia navoaka tao amin'ny The Journal of Physical Chemistry B. Nofantenana ho Safidin'ny Tonian'ny ACS izy io, izay manondro ny mety ho tombontsoan'ny besinimaro.

Ity fikarohana ity dia natao ho ampahany amin'ny DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) notarihan'ny Brookhaven National Laboratory. Mikasa ny hanohy ny fanadihadiana ny vokatry ny taratra amin'ny rafi-tsira hafa ny ekipa mpikaroka. Ny fikarohana kajy nataon'izy ireo dia natao tao amin'ny tranokalan'ny mpampiasa DOE, anisan'izany ny Compute and Data Environment for Science ao amin'ny Oak Ridge National Laboratory sy ny National Energy Research Scientific Computing Center ao amin'ny Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ny fahatakarana ny fitondran-tenan'ny elektrôna amin'ny sira voarendrika dia zava-dehibe amin'ny fandrosoan'ny reactors sira. Manampy amin'ny fiantohana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ireo reactor ireo, izay heverina ho safidy tsara ho an'ny famokarana angovo nokleary ho avy.

Sources:

– Lawrence Bernard, ORNL