Ny orana Meteor Orionid: Hetsika selestialy mahatalanjona

By

Ny orana meteoroid Orionid, izay nofaritan'ny NASA ho iray amin'ireo orana tsara tarehy indrindra amin'ny taona, dia ho tonga amin'ny andro ho avy. Fantatra amin'ny famirapiratany sy ny hafainganam-pandehany, ny tainkintana ao amin'ny Orionids dia mandeha amin'ny 148,000 kilaometatra isan'ora na 41 kilaometatra isan-tsegondra. Ny sasany amin’ireo tainkintana ireo dia mamela lamasinina manjelanjelatra vita amin’ny potipoti-javatra, ka manampy ny famirapiratan’ny selestialy.

Araka ny filazan'ny NASA, ireo tainkintana dia hamboarin'ny sasany amin'ireo kintana mamirapiratra indrindra amin'ny lanitra amin'ny alina, izay manome sehatra mahatalanjona ho an'ny mpanara-maso. Nanomboka ny 26 septambra ny orana ary hitohy hatramin’ny 22 novambra, saingy ny 21 oktobra no andrasana ny fara tampony. Mandritra izany fotoana izany, ny mpijery any amin'ny lanitra tsy misy volana dia afaka manantena hahita tainkintana manodidina ny 23 isan'ora.

Mitranga isan-taona ny orana meteoroid Orionid rehefa mandalo amin'ny habakabaka feno potipoti-javatra avy amin'ny Comet Halley ny Tany. Io potipoti-javatra io, misy vovobony avy amin'ny kômeta, no tompon'andraikitra amin'ny hazavan'ny hazavana hita toy ny meteors rehefa mifandona amin'ny atmosfera eto an-tany.

Mba hijerena ny orana meteoroid Orionid dia tsara ny mitady toerana lavitra ny loharanon-jiro. Manodidina ny 30 minitra eo ho eo ny maso vao mizatra amin'ny haizina, mba hahitana tsara kokoa ny meteors. Any amin'ny ila-bolantany avaratra, ny mandry amin'ny lamosinao ary ny tongotrao mitodika any atsimo atsinanana dia asaina, raha ny any amin'ny ila-bolantany atsimo kosa dia manoro hevitra ny hanondro ny tongotrao avaratra atsinanana.

Ny fitadiavana ny antokon-kintana Orion, izay niavian'ny orana meteorita, dia hitarika ny mpanara-baovao ho any amin'ny teboka mamirapiratra eny amin'ny lanitra. Na izany aza, raha ny fijery manaitra kokoa, dia tsara kokoa ny mijery 45 hatramin'ny 90 degre, fara fahakeliny, miala an'i Orion, satria izany dia hahatonga ny tainkintana hiseho lava kokoa sy manaitra kokoa.

Aorian'ny volana oktobra dia afaka miandrandra ny orana meteorida Leonid amin'ny volana Novambra ireo mpankafy astronomia. Ny Leonids, vokatry ny potipoti-javatra avy amin'ny comet Tempel-Tuttle, dia hifanindry vetivety amin'ny Orionids alohan'ny hiakatra amin'ny 18 Novambra.

Ny hakanton'ny orana tainkintana dia ao anatin'ny fahagagana amin'ny fahitana ireo zavatra selestialy mifandray amin'ny atmosfera eto an-tany. Mampahatsiahy ny midadasika sy ny hakanton’izao rehetra izao izy io. Noho izany, mariho ny kalandrie ary miomàna ho talanjona amin'ny famirapiratan'ny orana meteoroid Orionid!

famaritana:

Orionid meteor orana: orana tainkintana isan-taona izay mitranga rehefa mandalo ny tany navelan'ny Comet Halley ny Tany.

Kometa Halley: Kometa malaza iray izay maharitra 76 taona eo ho eo amin'ny fihodinan'ny masoandro.

Teboka taratra: Ny teboka eny amin'ny lanitra izay ipoiran'ny tainkintana ao amin'ny ranonorana tainkintana.

Sources:

- NASA

- American Meteor Society