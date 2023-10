Ny orana Orionid Meteor dia hiakatra amin'ny 21 Oktobra: Ahoana no hiainana izany

By

Ny orana tainkintana Orionid, izay mitranga amin'izao fotoana izao ary hitohy hatramin'ny 7 Novambra, dia tsy ho ela dia hahatratra ny fara tampony amin'ny 21 Oktobra. Ity hetsika selestialy fanao isan-taona ity dia manolotra fampisehoana manaitra ny kintana mitifitra manazava ny lanitra amin'ny alina. Avy amin'ny sisa tavela amin'ny Halley's Comet, kometa malaza iray izay mihodina manodidina ny masoandro isaky ny 75-76 taona ny ranonorana.

Ny niandohan'ny ranonorana tainkintana dia azo tsapain-tanana avy amin'ireo sombintsombiny kely miala amin'ny Comet Halley rehefa mamakivaky ny habakabaka. Ireo sombin-javatra ireo dia mamorona dian'ny vovoka sy ny ranomandry, izay miditra amin'ny atmosfera amin'ny farany amin'ny hafainganam-pandeha mahagaga manodidina ny 41 kilaometatra isan-tsegondra. Rehefa mifandona amin'ny atmosfera eto an-tany ireo poti-javatra ireo, dia may izy ireo noho ny fifandonana amin'ny rivotra, ka miteraka hazavana mamiratra izay mampiavaka ny orana meteor.

Ny Comet Halley dia miteraka tsy iray, fa roa isan-taona. Mitranga izany satria mifanipaka akaiky amin'ny orbitan'ny tany amin'ny teboka roa samihafa ny orbitan'ny kômeta. Ny teboka voalohany dia mitondra mankany amin'ny orana tainkintana Eta Aquarids tamin'ny fiandohan'ny volana Mey, raha ny teboka faharoa kosa dia miseho ankehitriny, eo antenatenany ka hatramin'ny faran'ny volana oktobra, mamokatra ny orana tainkintana Orionid.

Mba hanatrehana an'io fampisehoana manjelanjelatra io, dia tsy ilaina ny fitaovana manokana. Ny maso mitanjaka dia ampy hijerena ireo kintana fitifirana. Ny fampifanarahana tsara amin'ny lanitra amin'ity taona ity dia midika fa tsy hanelingelina ny traikefa amin'ny fijerena ny volana mandritra ny ora voalohan'ny maraina. Ho an'ireo monina any amin'ny Ila Bolantany Avaratra sy Atsimo, dia betsaka ny fahafahana hahita ny orana meteor.

Ny toerana sasany atolotra hankafizana ny orana meteorid Orionid dia ahitana an'i New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, ary Kalifornia Avaratra. Ireo toerana ireo dia antenaina hanana toe-piainana tsara ho an'ny fijerena, miaraka amin'ny rakotry ny rahona kely indrindra ary voafetra ny fandotoana hazavana.

Mba hanamafisana ny traikefa amin'ny fijerena, mitadiava faritra ivelany manjavozavo lavitra ny jiron'ny arabe sy ny jiron'ny trano fonenana. Mitodika any atsimo atsinanana (ho an'ireo any amin'ny Ila Bolantany Avaratra) na avaratra atsinanana (ho an'ireo any amin'ny Ila Bolantany Atsimo). Manodidina ny 30 minitra eo ho eo ny fibanjinana ambony ny lanitra vao manitsy sy mamantatra ny tainkintana ny maso. Mba hankafizana tanteraka ny orana tainkintana, dia ilaina ny misoroka ny fifantohana fotsiny amin'ny teboka mamirapiratran'ny Orionids, ilay kintana Betelgeuse.

Noho izany, mariho ny kalandrienao momba ny tampon'ny orana tainkintana Orionid amin'ny 21 Oktobra, ary miomàna amin'ny fampisehoana selestialy manaitra fa ny natiora ihany no afaka manome.

famaritana:

– Oram-baratra amin'ny toetr'andro: fisehoan-javatra eny amin'ny lanitra ahitana tainkintana be dia be miseho eny amin'ny lanitra amin'ny alina ao anatin'ny fotoana fohy. Ny meteors, fantatra amin'ny anarana hoe "kintana mitifitra", dia mipoitra rehefa miditra ao amin'ny atmosfera eto an-tany ny singa avy amin'ny kômeta na asterôida ary mitsonika noho ny fifandonana.

– Kometa Halley: Kometa malaza iray izay mihodidina ny masoandro isaky ny 75-76 taona. Miteraka orana tainkintana roa isan-taona izany: ny Eta Aquarids tamin'ny voalohandohan'ny volana Mey ary ny orana tainkintana Orionid tamin'ny Oktobra.

