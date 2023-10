Aiza no hahitana ny orana Meteor Orionids any Ontario amin'ity faran'ny herinandro ity

Amin'ity faran'ny herinandro ity, ny mponin'i Ontario dia hanana fahafahana hijery ny orana Orionids Meteor. Ho an'ireo manontany tena hoe aiza no toerana tsara indrindra hijerena an'ity hetsika selestialy any Ontario ity, aza mijery lavitra an'i Pukaskwa National Park. Ny OnlineCasinos vao haingana no nametraka ny valan-javaboarin'i Pukaskwa ho iray amin'ireo valan-javaboarim-pirenena ambony indrindra any Kanada mba hanatri-maso ny tampon'ny orana meteor.

Ny orana Orionids Meteor, fantatra amin'ny anarana hoe "iray amin'ireo orana mahafinaritra indrindra amin'ny taona", dia hahatratra ny fara tampony ny asabotsy 21 Oktobra. Ny OnlineCasinos dia nandinika ireo lafin-javatra toy ny kalitaon'ny lanitra, ny fahalotoan'ny hazavana, ary ny lazan'ny Instagram mba hamaritana ireo valan-javaboary tsara indrindra any Canada ho an'ny fijerena kintana. Ny Valan-javaboarin'i Pukaskwa any Ontario dia nahazo ny laharana faha-7 amin'ny zaridaina 10, miaraka amin'ny isa mahavariana amin'ny fijerena kintana 8.31.

Eo amoron'ny Farihy Superior, ny valan-javaboarin'i Pukaskwa dia fialofana ho an'ny bibidia. Ny tany efitra lavitra azy sy ny fahalotoan'ny hazavana kely indrindra dia mamorona toe-javatra tonga lafatra hahitana kintana tifitra. Ny valan-javaboary dia manolotra fomba fijery manaitra sy lanitra mazava, ka mahatonga azy io ho toerana tsara hijerena ny orana Meteor Orionids.

Ny NASA dia manoritsoritra ny tainkintana Orionid ho mamirapiratra sy haingana. Mandritra ny fara tampony dia hamokatra kintana fitifirana 15 ka hatramin'ny 20 eo ho eo isan'ora ny orana tainkintana. Amporisihina ny hitsidika ny valan-javaboarin'i Pukaskwa mandritra ny alina amin'ity faran'ny herinandro ity mba hanatri-maso ity fahitana astronomika ity.

Ankoatra ny Valan-javaboarin'i Pukaskwa, ny laharana dia nahitana valan-javaboary hafa any Kanada izay mety tsara amin'ny fijerena kintana. Anisan'izany ny valan-javaboarin'i Banff, ny valan-javaboahary Glacier, ny valan-javaboary Jasper, ny valan-javaboary Yoho, sy ny maro hafa.

Miaraka amin'ny fahalalana ny toerana tsara indrindra hijerena ny orana Meteor Orionids any Ontario izao, fotoana izao hanangonana ireo namanao mijery kintana ary hanao dia lavitra ambanin'ny lanitra amin'ny alina.

