Ny famirapiratan'ny zanabolana ara-barotra amin'ny orbite ambany tany dia miteraka ahiahy ho an'ny astronoma

Ny zanabolana prototype antsoina hoe BlueWalker 3, natsangan'ny AST SpaceMobile tamin'ny Septambra 2022, dia lasa iray amin'ireo zavatra mamirapiratra indrindra amin'ny lanitra amin'ny alina. Ny fandinihana nataon'ny mpikaroka avy amin'ny International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS) dia nanambara fa, indraindray, ny BlueWalker 3 dia mamirapiratra kokoa noho ny ankamaroan'ny kintana sy planeta hita ety an-tany. Ireo valim-pikarohana ireo dia manasongadina ny fitomboan'ny ahiahy eo amin'ireo astronoma momba ny fidiran'ny orinasa tsy miankina amin'ny orbitra ambany Tany sy ny mety ho fanelingelenana ny fikarohana sy ny lanitra amin'ny alina.

Ny ekipan'ny CPS dia nanara-maso ny BlueWalker 3 nandritra ny 130 andro, ary nahatsikaritra fa ny antenne lehibe misy azy, mirefy efa ho 700 metatra toradroa, dia mampiseho tara-masoandro ary mahatonga ny famirapiratany hiovaova. Ny famirapiratan'ny zanabolana dia miankina amin'ny anton-javatra toy ny toerana misy azy mifandray amin'ny masoandro sy ny zoro fijerena. Ny fandinihana dia natao tamin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao, anisan'izany i Chile, Etazonia, Meksika, Nouvelle Zélande, Holandy ary Maraoka.

Siegfried Eggl, iray amin'ireo mpiara-manoratra ny fanadihadiana, dia naneho ny ahiahiny momba ny fironana amin'ny zanabolana ara-barotra lehibe kokoa sy mamirapiratra. Na dia mandray anjara amin'ny fampivoarana fifandraisana aza ireo zanabolana ireo, dia zava-dehibe ny fampihenana ny fanelingelenana ny fandinihana siantifika. AST SpaceMobile dia mikasa ny hametraka zanabolana broadband finday 100 eo ho eo miorina amin'ny famolavolana BlueWalker 3.

SpaceX, fantatra amin'ny zanabolana Starlink, dia niatrika fanadihadiana ihany koa ny amin'ny mety ho fiantraikany amin'ny lanitra amin'ny alina. Ny orinasa dia nanao fanandramana tamin'ny loko maizina mba hampihenana ny habetsaky ny hazavana hita taratra, saingy tsy nahomby ireo ezaka ireo. Ny astronoma dia milaza fa mila tetika fanampiny mba hiasa manodidina ny antokon-kintana artifisialy noforonin'ny zanabolana ara-barotra. Ankoatr'izay, ankoatra ny ahiahy momba ny fahitana, ny saturation ny orbite ambany tany miaraka amin'ny zanabolana ara-barotra dia mampidi-doza ho an'ny astronomia radio, satria ireo satelita ireo, anisan'izany ny BlueWalker 3, dia mety hanelingelina ny fijerena teleskaopy radio.

Ny valin'ny fanadihadiana notontosain'ny CPS dia nifanaraka tamin'ny fanadihadiana manokana izay nanambara fa ny zanabolana Starlink dia mamoaka taratra elektromagnetika tsy nahy, izay mety hanelingelina ny fijerena teleskaopy radio.

