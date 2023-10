Ny angano grika fahiny momba ny Prometheus dia maneho ny zava-misy ankehitriny

By

Prometheus, ilay Titan izay nangalatra afo tamin'ireo andriamanitra sy nanome azy ho an'ny olombelona, ​​dia efa ela no tandindon'ny fandrosoana sy ny loza. Amin'ny fomba fijery ny angano dia hita ho mpanafaka izy, mikomy amin'ny fanjakazakan'i Zeosy noho ny maha-olombelona. Na izany aza, amin'izao tontolo izao ankehitriny, Prometheus dia mitondra dikany hafa.

Ny Revolisiona Indostria dia nanamarika kihon-dalana iray izay nahatonga ny herin'ny afo sy ny teknolojia lasa loharanon'ny voninahitra sy loza. Ny tantara nosoratan'i Mary Shelley "Frankenstein," mitondra ny lohateny hoe "The Modern Prometheus", dia nanasongadina ny fihenjanana sy ny idealisma ny mpamorona ilay biby goavam-be. Amin'ity toe-javatra ity, ny Prometheus dia maneho ny fahafahantsika manimba tena sy ny loza ateraky ny fihoaram-pefy ara-teknolojia.

Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, niaina firongatry ny kolontsaina malaza i Prometheus, taratry ny tsy fitovizan-kevitray manoloana ny teknolojia sy ny vokany. Ny sarimihetsika “Oppenheimer” an'i Christopher Nolan dia mampitovy ny sazy niaretan'ny Prometheus angano sy J. Robert Oppenheimer, izay heverina matetika ho rain'ny baomba atomika. Ny fanoharana dia nojerena bebe kokoa ao amin'ny sangan'asan'i Annie Dorsen teatra “Prometheus Firebringer,” izay manenona tantara fampitandremana momba ny fiankinantsika amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy.

Ny tantara nosoratan'i Benjamín Labatut “The Maniac” dia mivelatra amin'ny fiainan'i John von Neumann, mpisava lalana amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy teorian'ny lalao, izay ampitahaina amin'i Prometheus ihany koa. Ny bokin'i Labatut, sokajiana ho tantara foronina, dia manandrana mamorona angano vaovao ho an'ny tontolo maoderina, misarika ny olona tena izy sy ny heviny.

Na Oppenheimer sy von Neumann, izay niara-niasa akaiky nandritra ny Tetikasa Manhattan, dia maneho ny fiombonan'ny fahaiza-miaina sy ny mety hisian'ny fandringanana ny olombelona. Ny asan'izy ireo momba ny teoria quantum sy ny baomba atomika dia mampiseho ny maha-zava-misy azo tsapain-tanana ny abstraction miaraka amin'ny voka-dratsiny.

Na dia miharihary aza ny hery manimban'ireo teknolojia ireo, ny tantara ara-tsaina dia mipetraka amin'ny fomba hahatongavan'ireo hevitra saro-takarina ireo ho fanehoana mivaingana. Ny anjara asan'i Oppenheimer amin'ny fampivoarana ny baomba atomika dia porofon'ny hevitra momba ny teoria quantum. Ny saziny, mitovy amin'ny an'ny Prometheus angano, dia tsy avy amin'ireo andriamanitra, fa avy amin'ireo mpandray ny fanomezany.

Ny tantaran'i Prometheus dia mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika ankehitriny, satria ny fiankinantsika amin'ny teknolojia dia mitondra fandrosoana sy loza. Ny safidy ataontsika eo amin’ny fikatsahantsika fahalalana sy hery dia mety hisy vokany lehibe. Ny angano momba ny Prometheus dia toy ny tantara fampitandremana, mampahatsiahy antsika handinika ny fiantraikan'ny etika amin'ny zavatra ataontsika sy ny mety ho fanimbana tena.

