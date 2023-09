Ny mpahay siansa dia maminavina ny hazavana avaratra mamiratra sy mahatratra lavitra indrindra ao anatin'ny 20 taona

Maminavina ny mpahay siansa fa ny hazavana avaratra, fantatra amin'ny anarana hoe aurora borealis, no hamirapiratra indrindra sy lavitra indrindra tao anatin'ny 20 taona. Araka ny filazan'i Mark Miesch, mpahay siansa ao amin'ny National Oceanic and Atmospheric Administration, ity tampon'ny hetsika ity dia andrasana hitranga ao anatin'ny 18 volana ho avy, miaraka amin'ny jiro mahatratra ny famirapiratany indrindra amin'ny fararano 2024. Ny Skywatchers dia miandry ity hetsika ity amin'ny fientanentanana.

Ny hazavan'ny avaratra dia vokatry ny fikorontanan'ny toetr'andro eny amin'ny habakabaka, matetika vokatry ny tara-masoandro mahery vaika. Rehefa mitranga ireo korontana ireo, dia atsipy eny amin'ny habakabaka ny poti-javatra, ka ny sasany amin'izy ireo dia mitodika mankany amin'ny tany. Ireo singa ireo dia mahita teboka malemy ao amin'ny sahan'andriamby eto an-tany, mifandona amin'ny atmosfera, ary mamoaka angovo izay mamorona faneva neon eny amin'ny lanitra. Ny tara-pahazavana aterak'izany dia afaka manana endrika isan-karazany ary afaka mivelatra, mihodinkodina ary mihozongozona rehefa mandeha ny alina. Ny isan'ny tara-masoandro voarakitra dia manondro ny tanjaka sy ny haben'ny jiro.

Ny lokon'ny hazavana avaratra dia mety miovaova amin'ny manga lalina ka hatramin'ny mena ka hatramin'ny volomparasy, miankina amin'ny singa sendra azy sy ny haavon'ilay tranga. Ny entona azota dia mamokatra loko manga sy mena lalina izay mifangaro mba hamoronana volomparasy rehefa tratran'ny poti-mahery eny amin'ny haavo ambany. Any amin'ny toerana avo kokoa, ny oksizenina dia mamorona loko mena fa tsy maitso, izay mampiavaka ny jiro amin'ny haavo ambany.

Ny hazavana avaratra dia hita hatrany atsimon'i Mexico ary hita any Etazonia, anisan'izany ny fanjakana toa an'i Minnesota sy Wisconsin. Ny vinavinan'ny aurora nomen'ny University of Alaska Fairbanks dia manampy ny vahoaka hieritreritra hoe rahoviana sy aiza no ahitana ny jiro any Amerika Avaratra, Eoropa ary Alaska.

Ny fotoana tsara indrindra hahitana ny hazavana avaratra any Etazonia dia mandritra ny equinox sy solstices, toy ny equinox fararano vao haingana. Matetika miteraka fikorontanana sy elanelana lehibe kokoa eo amin'ny sahan'andriamby eto an-tany ireo tranga ireo, ka mampitombo ny fahafahana hahita ny jiro. Ankoatra izany, ny fihodinan'ny masoandro manodidina ny tenany isaky ny 27 andro dia mety hisy fiantraikany amin'ny tanjaky ny jiro. Ny Anjerimanontolon'i Alaska Fairbanks dia maminavina fa hisy hetsika mahery vaika manodidina ny 22 Oktobra, aorian'ny andro mahery vaika amin'ny alatsinainy.

Na dia sarotra aza ny maminavina hoe firenena iza no hanana fahafahana hahita ny hazavana avaratra amin'ny volana sisa amin'ny 2023 sy ny fiandohan'ny 2024, dia afaka manome fampahalalana momba ny fotoana sy ny toerana mety hahitana ny jiro ny National Space Weather Prediction Center. Tato ho ato, hita imbetsaka ny hazavana avaratra any Utah, anisan'izany ny alahady alina.