NASA dia hanomboka ny iraka Psyche tena andrasany amin'ity herinandro ity. Na dia eo amin'ny sehatra maro aza ny iraka, ny nahasarika ny sain'ny besinimaro dia ny filazana fa ny lanjan'ilay asteroid lasibatra, 16 Psyche, dia mety hihoatra ny toekarena manerantany. Manodidina ny 10,000 XNUMX tapitrisa dolara ny sandan'ny metaly sarobidy misy amin'ity asterôida metaly ity.

The Psyche mission aims to study the 140-mile-wide asteroid, which is believed to be the exposed core of a failed protoplanet from the early solar system. This presents a unique opportunity for scientists to better understand the formation of planets and gain insights into the composition of Earth’s core.

Na izany aza, na dia eo aza ny tombam-bidin'ny fakam-panahy, zava-dehibe ny manamarika fa ny famerenana ny asterôida amin'ny tany dia tsy azo atao amin'ny teknolojia ankehitriny. Nanazava i Lindy Elkins-Tanton, mpanadihady lehibe ao amin'ny Psyche, fa diso amin'ny lafiny rehetra ny fitakiana ny haren'ny asteroid. Ny elanelana misy eo amin'ny Psyche sy ny Tany dia mahatonga azy io ho tsy azo ampiharina amin'ny tanjona fitrandrahana na famerenana azy amin'ny planetantsika.

Mifanohitra amin'ny vinavina sasany, ny sambon-danitra Psyche NASA dia tsy natao hitrandraka asterôida. Elkins-Tanton dia nanantitrantitra fa ny fifantohan'ny iraka dia ny fandalinana ny asterôida fotsiny fa tsy ny fitrandrahana ny harenany. Na dia mijanona ho mistery aza ny endriky ny 16 Psyche, dia azo inoana fa tsy misy endrika metaly voapoizina.

Ny niandohan'io fiheverana ny harena be dia be io dia avy amin'ny kajikajy tsotra nataon'i Elkins-Tanton tamin'ny taona 2017, manombana ny mety ho sandan'ny metaly asterôida eo amin'ny tsena ankehitriny. Na izany aza, raha ny tena izy, ny habetsahan'ny metaly sarobidy avy amin'ny Psyche tonga eto an-tany dia mety hiteraka voka-dratsiny, handrava ny tsenan'ny metaly ary hahatonga azy ho tsy misy dikany.

Ho fehin-kevitra, ny iraka Psyche dia ezaka miavaka amin'ny famoahana ny misterin'ny 16 Psyche, fa ny lanjany dia miankina amin'ny fikarohana siantifika fa tsy ny tombony ara-bola. Izy io dia mampahatsiahy fa izao rehetra izao dia manana zava-mahagaga mihoatra ny vidin'ny vola.

