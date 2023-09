Comet Nishimura vao hita fa ho hita amin'ny herinandro ho avy

By

Kometa vao hita antsoina hoe Comet Nishimura no ho hita rehefa manidina eny amin'ny tany amin'ny herinandro ho avy. Ny Japoney mpaka sary an-habakabaka, Hideo Nishimura, no nandinika voalohany ny kômeta tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra. Nanomboka teo dia nitombo ny famirapiratany rehefa mandeha amin'ny rafi-masoandro anatiny amin'ny orbitra manodidina ny masoandro. Hanatona akaiky ny Tany ny kômeta amin'ny Talata, ho tonga ao anatin'ny 78 tapitrisa kilaometatra. Handalo akaiky ny masoandro koa izy io ny 17 septambra.

Kometa Nishimura dia mamita orbit iray isaky ny 430 ka hatramin'ny 440 taona. Tamin’ny taona 1590 tany ho any no nandalo farany teo akaikin’ny masoandro. Tsy fantatra anefa raha hitan’ny maso mitanjaka izy io tamin’izany. Zara raha manjelanjelatra ny kômeta ka tsy hita maso ary hifindra manakaiky ny faravodilanitra, ka ny binocular no atolotra hojerena. Ny lanitra maizina lavitra ny jiron'ny tanàna dia manome fepetra tsara indrindra.

Ho an'ireo any amin'ny Ila Bolantany Avaratra, dia asaina mijery mazava ny faravodilanitra atsinanana-avaratra-atsinanana tokony ho antsasak'adiny alohan'ny haizin'ny maraina. Arakaraka ny hanakaiky ny masoandro sy ny faravodilanitra ny kômeta, dia ho sarotra ny hahita azy. Handalo eo anelanelan'ny Tany sy ny masoandro ny kômeta amin'ny alarobia, ary mety tsy ho hita amin'ny lanitry ny takariva izy io raha tsy mamiratra kokoa noho ny nantenaina.

Noho ny maha-akaiky ny kômeta amin'ny masoandro, dia mety handrava azy ny hafanana be. Na izany aza, ny manam-pahaizana dia manantena fa ho velona izy io, satria efa tafavoaka velona tamin'ny fanatonana akaiky ny masoandro, fara fahakeliny. Raha mbola velona izy, dia handalo any amin'ny faritra lavitra ny masoandro amin'ny tany amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, ary avy eo dia hiverina any amin'ny lanitry ny marainan'ny Ila Bolantany Atsimo amin'ny Novambra.