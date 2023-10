Ny fandinihana vaovao dia manambara ny fitomboan'ny matetika sy ny tanjaky ny rivodoza Arktika

By

Tao anatin'ny fanadihadiana iray, ireo mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i North Carolina State, ny University of Alaska Fairbanks, ny Anjerimanontolon'i North Carolina A&T, ary ny Sandia National Laboratories dia nahita porofo marim-pototra milaza fa mihamitombo sy mihamahery vaika ny rivodoza any amin'ny Arktika. Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny diary Communications Earth & Environment, dia nampiasa angon-drakitra marobe nandritra ny am-polony taona maro mba hamakafakana sy hahatakatra ny fihetsiky ny rivodoza ao amin'ny faritra.

Iray amin'ireo antony lehibe nitarika ny fikarohana ny rivodoza mahery vaika mbola tsy nisy toa azy izay namely ny Tendrontany Avaratra tamin'ny taon-dasa, miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra mahatratra 67mph. Io fisehoan-javatra niavaka io dia nanosika ny mpahay siansa hanadihady raha mirongatra ny rivo-doza toy izany. Tamin'ny fandinihana ny angon-drakitra momba ny toetr'andro nanomboka tamin'ny taona 1950, ireo mpikaroka dia nahita fitomboana lehibe teo amin'ny habeny, ny tanjaka ary ny fatran'ny rivodoza Arktika nandritra ny fitopolo taona lasa. Maharitra ela kokoa ireo tafio-drivotra mahery vaika ireo, izay misy fiantraikany lehibe amin'ny tontolo iainan'ny faritra.

Hitan'ilay fanadihadiana koa fa misy fifandraisana matanjaka eo amin'ny fiakaran'ny mari-pana sy ny fiforonan'ny rivodoza any amin'ny Tendrontany Avaratra. Raha mbola mitohy ny fiakaran'ny maripana ao amin'ny faritra, dia hitan'ny mpikaroka fa manana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny haben'ny rivodoza ny gradients maripana. Fanampin'izany, ny fiovan'ny jet stream dia hita fa mifandray amin'ny fitomboan'ny rivodoza Arktika, indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina. Ny fanamafisana ny rivotra polar ao amin'ny troposfera mandritra ny volana fahavaratra dia antony iray hafa nahatonga ny fihanaky ny rivodoza.

Zava-dehibe ny fiantraikan'ity fikarohana ity. Rehefa mamely ny Tendrontany Avaratra ny rivodoza lehibe kokoa sy mahery vaika kokoa, dia miharihary kokoa ny fiantraikany amin'ny ranomandry any an-dranomasina. Miaraka amin'ny fiparitahan'ny ranomandry bebe kokoa, dia mihafaingana ny fizotry ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny faritra, izay miteraka fiatraikany bebe kokoa amin'ny rafitry ny toetr'andro maneran-tany.

Ity fanadihadiana ity dia manome hazavana vaovao momba ny olana sarotra sy mivoatra, manasongadina ny filàna maika ny fikarohana sy ny hetsika fanampiny mba hanalefahana ny fiantraikan'ireo rivodoza Arktika izay miha-matetika sy mahery vaika. Amin'ny fahatakarana ny antony mahatonga ny fiforonan'izy ireo sy ny fitondran-tenany, ny mpahay siansa dia afaka maminavina sy miomana tsara kokoa amin'ny fanamby ateraky ny tafio-drivotra mahery amin'ny ho avy.

FAQ

Inona no atao hoe cyclone?

Ny cyclone dia rafitra toetr'andro midadasika miavaka amin'ny ivon-tosika ambany sy rivotra mahery mivezivezy manodidina azy. Ny rivo-doza dia mety hiteraka toetry ny andro ratsy, anisan'izany ny rotsak'orana be, ny rivotra mahery, ary ny oram-baratra.

Nahoana no zava-dehibe ny rivodoza any amin'ny faritr'i Arktika?

Ny rivo-doza any amin'ny faritr'i Arktika dia misy fiantraikany lehibe amin'ny rafitry ny toetrandro eo an-toerana sy ny lamin'ny toetrandro manerantany. Ireo tafio-drivotra ireo dia afaka manampy amin'ny fiparitahan'ny ranomandry any an-dranomasina ary manafaingana ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny Arktika.

Inona no fiantraikan'ny fiakaran'ny maripana amin'ny fiforonan'ny rivodoza any amin'ny Tendrontany Avaratra?

Misy ifandraisany amin'ny fiforonan'ny rivodoza ny fiakaran'ny maripana any amin'ny Tendrontany Avaratra. Rehefa mihamafana ny faritra, ny fiovan'ny mari-pana sy ny fiovan'ny jet stream dia manana anjara toerana amin'ny habeny, ny tanjany ary ny fahamaroan'ireo tafio-drivotra ireo.

Ahoana no ahafahan'ny valin'ity fanadihadiana ity mampahafantatra ny fikarohana sy ny hetsika ho avy?

Ny hevi-baovao azo tamin'ity fanadihadiana ity dia manasongadina ny filàna fikarohana sy fiomanana mitohy mba hiatrehana ny fitomboan'ny rivodoza Arktika. Ny fahatakarana ireo antony fototra mahatonga ireo tafiotra ireo dia zava-dehibe amin'ny famolavolana paikady hanalefahana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny rafitry ny toetrandro.