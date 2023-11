Karazan-karazan-dranomasina vaovao naseho: Fikarohana ny Jǫrmungandr walhallaensis saro-pantarina

Nisy zava-baovao nahavariana niseho vao haingana teo amin’ny sehatry ny paleontôlôjia, izay nanazava ny amin’ny mponina tranainy iray any an-dranomasina. Tamin’ny alalan’ny famakafakana lalina momba ny taolana fahiny, ny mpikaroka dia nahita karazana androngo vaovao izay nivezivezy teny amin’ny ranomasina niaraka tamin’ny dinôzôra taloha. Ity zavaboary an-dranomamy mpihinam-bitsika ity, antsoina hoe Jǫrmungandr walhallaensis, dia inoana fa efa nisy 80 tapitrisa taona teo ho eo izay, nandritra ny vanim-potoana Kretacea Farany.

Ny fanondroana an'i Jǫrmungandr walhallaensis dia misintona aingam-panahy avy amin'ny fanjakan'ny angano Norse, izay bibilava an-dranomasina malaza i Jormungandr. Tsy zavaboary angano fotsiny anefa io androngo an-dranomasina io. Ny habeny lehibe, tombanana hahatratra 24 metatra ny halavany, dia mihoatra noho ny an'ny antsantsa fotsy lehibe ankehitriny.

Ny Jǫrmungandr walhallaensis dia manome endrika vaovao amin'ny fahatakarana ny mosasaurs, vondron'ny biby mandady an-dranomasina efa lany tamingana. Ireo biby mandady fahiny ireo dia nisy toy ny karazana tetezamita teo anelanelan'ny rohim-pirazanana mandady roa, izay manome rohy tsy hita ao amin'ny piozila momba ny evolisiona.

Ny sisa tavela tamin'ny Jǫrmungandr walhallaensis dia hita tamin'ny 2015 tao an-tanànan'i Walhalla, Dakota Avaratra. Tamin’ny fandinihana lalina vao haingana anefa no nanamarina ny fanasokajiana azy ho karazana vaovao. Navoaka tao amin'ny Bulletin of the American Museum of Natural History ny fikarohana.

Nolazaina ho zavaboary mitovitovy amin'ny dragona misy mizana, i Jǫrmungandr walhallaensis dia nanana tsipìka, rambo toy ny antsantsa, ary tena mahaliana, izay antsoin'ny mpikaroka amim-pitiavana hoe “masomaso tezitra”. Amelia Zietlow, mpanoratra voalohany amin'ny fanadihadiana, dia mampitaha an'io zavaboary saro-pantarina io amin'ny dragona Komodo goavambe, mahagaga amin'ny fampifanarahana tsy manam-paharoa amin'ny fiainana an-dranomasina.

Tsy isalasalana fa ny fanambaran'i Jǫrmungandr walhallaensis dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny vanim-potoana ara-jeolojika tsy takatry ny saina ao Etazonia. Clint Boyd, mpiara-manoratra ny fanadihadiana, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fanitarana ny fahalalantsika momba ny vanim-potoana ara-jeografika sy ara-nofo, ahafahantsika mamaha ireo mistery manodidina ireo karazana tranainy mahavariana ireo.

FAQ:

F: Inona no anaran'ny karazana androngo vaovao?

A: Antsoina hoe Jǫrmungandr walhallaensis ilay karazana androngo vaovao.

F: Oviana no niaina i Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Ny Jǫrmungandr walhallaensis dia nisy 80 tapitrisa taona teo ho eo izay tamin'ny vanim-potoana Kretacea tara.

F: Taiza no nahitana ny fôsilin'i Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Hita tao amin'ny tanànan'i Walhalla, Dakota Avaratra ny fôsilin'i Jǫrmungandr walhallaensis.

F: Hafiriana no tombanana ho toy ny Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Ny Jǫrmungandr walhallaensis dia heverina fa mahatratra 24 metatra eo ho eo ny halavany, mihoatra ny haben'ny antsantsa fotsy lehibe.

F: Inona no endri-javatra miavaka nananan'i Jǫrmungandr walhallaensis?

A: Jǫrmungandr walhallaensis dia nanana tsipìka, rambo toy ny antsantsa, ary “volom-bolo tezitra” miavaka.