Dia mankany amin'ny Asteroid 16 Psyche: Fikarohana ny fahaterahan'ny rafi-masoandro

Ny sary astronomika vao haingana dia nahasarika ny sain'ny mpahay siansa sy ny mpankafy ny habakabaka. Ny sary dia mampiseho famoriam-bato kely voarakitra ao anatin'ny kaontenera metaly iray, fa ny tena mampiavaka azy dia ny fiavian'io vatokely io avy amin'ny asterôida. Amin'ny maha sisan'ny akora voalohany hatramin'ny nahaterahan'ny Rafitra Masoandro, ity santionany ity dia manana lanja ara-tsiansa lehibe. Ankehitriny, misy sambon-danitra vaovao manomboka amin'ny iraka hikaroka asteroid iray hafa, fantatra amin'ny anarana hoe 16 Psyche, izay ahitana vy sy metaly mifandraika indrindra.

Ny fananganana ny rafi-masoandro dia dingana manaitra sy sarotra. Nanomboka nivondrona ny vovobony tao anatin'ilay rahona niteraka ny Masoandro sy ny planeta, ka lasa vongany. Ireo vongan-javatra ireo indraindray dia nitombo tamin’ny alalan’ny fifikirana tamin’ny vongany hafa, saingy ny fifandonana tamin’ny hafainganam-pandeha avo dia nahatonga azy ireo ho vaky ho vatokely sy vovoka. Ny fifandonana indraindray dia nahitana vatana lehibe kokoa, toy ny tamin'ny fotoana niforonan'ny Tany sy nokapohin'ny zavatra mitovy habe amin'ny Mars. Ny potipoti-javatra avy amin'io fifandonana io dia nitarika ny famoronana ny Tany sy ny Volana.

Rehefa nifandona tamin'ny vatana selestialy mitombo ny fitaovana, dia namoaka hafanana be dia be ny angovo azo avy amin'ny angovo. Izany dia nahatonga ny tontolon'ny vatolampy voarendrika, izay nangatsiaka tsikelikely nandritra ny an'arivony tapitrisa taona. Na dia mandraka androany aza dia mbola mafana sy mitsonika ampahany ny fototry ny tany. Ny sasany amin'io hafanana io dia avy amin'ny fiforonan'ny planeta, fa ny ambiny kosa dia avy amin'ny fahalavoan'ny singa radioaktifa. Ny vovoka namolavola ny planeta dia nahitana mineraly rock isan-karazany, ranomandry, vy, nikela, ary metaly mifandraika amin'izany, miaraka amin'ireo singa mavesatra, anisan'izany ny radioaktifa.

Ny fisian'ny vy sy ny havany ao amin'ny rahona vovoka cosmic dia vokatry ny famokarana angovo ao anatin'ny kintana. Ireo singa ireo no faran'ny fihetsiketsehan'ny fusion amin'ny kintana, izay mitaky angovo be dia be mba hamokarana zavatra ankoatra azy. Noho izany, rehefa mirodana sy mipoaka ny kintana, dia mamoaka vy sy singa mavesatra hafa ho ao amin’izao rehetra izao. Ity dingana ity dia miteraka fiforonan'ny singa mavesatra toy ny volamena, volafotsy, firaka, ary isotope radioaktifa isan-karazany.

Rehefa miforona ny planeta vaovao, dia tsy mitambatra mora foana ny zavatra mifangaroharo. Ny mineraly maivana kokoa, toy ny silisiôma sy aliminioma, dia miakatra eny ambonin'ny planeta, fa ny vy, manezioma ary ny metaly mifandraika amin'izany kosa dia milentika mankany afovoany. Raha misy fifandonana manimba amin'ny planeta hafa, dia mety ho tafavoaka velona sy ho lasa asteroid ny fototry ny metaly. Ny asterôida toy izany dia ahitana nikela sy vy, miaraka amin'ireo singa mavesatra hafa.

Misy antony roa lehibe mahatonga ny fianarana asteroid nikela / vy toa ny 16 Psyche. Voalohany, manome santionany azo idirana amin'ny ivon'ny Tany tsy azo tratrarina izy io, manome fanazavana sarobidy momba ny fiforonan'ny tontolo misy antsika sy ireo planeta vatolampy hafa. Faharoa, rehefa miezaka mametraka fototra eo amin'ny Volana sy ny zavatra eny amin'ny lanitra hafa ny olombelona, ​​dia lasa zava-dehibe ny fananana loharanon-karena tena ilaina. Na dia betsaka aza ny rano eny amin'ny habakabaka, ny fitaovana fanorenana toy ny vy dia mavesatra sy sarotra entina avy any an-tany. Noho izany, ny fitadiavana ireo loharanon-karena eny an-toerana dia hanamora be ny iraka habakabaka ho avy ary hampihena ny fandaniana.

Amin'ny alàlan'ny famakafakana ny firafitry ny asterôida toy ny 16 Psyche, ny mpahay siansa dia mamaha ny tsiambaratelon'ny fahaterahan'ny rafi-masoandro ary manokatra ny lalana ho an'ny fikarohana habakabaka sy ny fanjanahantany.

