Mamaha ny tsiambaratelon'ny fahanterana: Ny anjara asan'ny fototarazo mitsambikina

Miezaka hatrany ny mpahay siansa hamaha ny misterin'ny fahanterana mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiainantsika sy hanitarana ny androm-piainantsika. Ny fikarohana vao haingana momba ny transposable elements (TEs), fantatra ihany koa amin'ny hoe "gène mitsambikina", dia nanazava ny anjara asany lehibe amin'ny fizotry ny fahanterana.

Ny TE dia filaharana ao anatin'ny kaody ADN misy antsika izay afaka mamindra na "mitsambikina" avy amin'ny fizarana iray mankany amin'ny iray hafa. Na dia dingana voajanahary aza ity hetsika ity, dia mety hiteraka olana izany raha tsy voafehy araka ny tokony ho izy. Mba handinihana ny fiantraikan'ny TE amin'ny fahanterana, ireo mpikaroka avy amin'ny Oniversite Eötvös Loránd any Hongria dia nifantoka tamin'ny lalana Piwi-piRNA, filaharan'ny fanehoan-kevitra molekiola tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny TE.

Tamin'ny andrana momba ny kankana Caenorhabditis elegans, ny mpikaroka dia nanamarika fa ny fanodikodinana ny lalana Piwi-piRNA dia nanova ny fizotry ny fahanterana. Amin'ny fampihenana ny asan'ny TE amin'ny alàlan'ny fampidinana na fametahana somatically ny singa amin'ny lalana, dia niaina ela kokoa ny kankana. Ity fikarohana ity dia manondro fa ny fihetsiky ny fototarazo mitsambikina ao anatin'ny fototarazo ADN dia manampy amin'ny fahanteran'ny zavamananaina.

Ity fikarohana ity dia mifanaraka amin'ny fihetsiky ny biby toy ny jellyfish tsy mety maty, izay afaka mivoatra hatrany ary mety ho velona mandrakizay. Ny fanadihadiana teo aloha dia naneho fa ny lalana Piwi-piRNA dia manafoana ny TE amin'ireo zavaboary ireo. Na izany aza, ny fifandraisana misy eo amin'ny hetsika TE sy ny fahanteran'ny sela dia mbola tsy fantatra hatramin'izao. Ny fandalinana miaraka amin'ny C. elegans dia manondro fa misy fiantraikany amin'ny fizotry ny fahanteran'ny sela ny hetsika TE.

The researchers also uncovered another aspect of TE behavior related to aging. As the worms aged, there was an increase in DNA N6-adenine methylation within TE segments, a shift in gene activity that enhances TE activity. These intriguing findings open up possibilities for modifying and influencing TE behavior to slow down cellular aging. While immortality may not be attainable, it is within reach to reduce the prevalence of age-related diseases and ailments in the elderly population.

Ambonin'izany, ity fikarohana ity dia afaka manokatra ny lalana ho an'ny fomba hamaritana ny taona mifototra amin'ny ADN, manome famantaranandro biolojika marina. Ny fiantraikan'ity fanovana epigenetika ity dia lavitra ary mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny biolojia.

