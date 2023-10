Modely vaovao ho fanatsarana ny fanehoana ny karbaona mainty amin'ny maodely momba ny toetr'andro maneran-tany

By

Ny mpikaroka dia nahita ny tsy fahampian'ny fanehoana ny karbaona mainty (BC), singa lehibe amin'ny aerosol atmospheric, amin'ny maodely momba ny toetr'andro manerantany (GCMs). Fandinihana vao haingana nataon'i Chen et al. dia mandinika ny toetran'ny microphysique sy optika an'ny BC izay misy fiantraikany amin'ny fiantraikany amin'ny taratra, ary manolotra modely optique aerosol tsara kokoa hamahana ireo tsy fahampiana ireo.

BC dia fantatra amin'ny fahaizany mitroka hazavana matanjaka sy ny fandraisany anjara amin'ny fiakaran'ny toetr'andro. Na izany aza, ny fahombiazan'ny absorption sy ny fiantraikan'ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany amin'ny aerosol dia hita fa be loatra amin'ny GCM noho ny tsy fahampian'ny fanehoana ireo fanjakana mifangaro be pitsiny ao amin'ny BC.

Chen et al. nanadihady fandinihana loharano maro momba ny fitsinjarana ny haben'ny sombin-javatra sy ny fampifangaroana mba hamantarana ireo toetra fototra BC izay misy fiantraikany lehibe amin'ny vokatry ny taratra. Avy eo izy ireo dia namolavola modely optika aerosol nohatsaraina izay mitantara tsara kokoa ireo toetra ireo mifototra amin'ny fandinihana. Ity modely nohatsaraina ity dia nampiharina tao amin'ny GCM.

Ny mpikaroka dia nanombantombana ny fahombiazan'ny modely vaovao tamin'ny fampiasana ny fandinihana an-tsaha. Ny valiny dia naneho fa ny fisondrotry ny BC avy amin'ny fanehoana nohatsaraina dia nifanaraka akaiky kokoa tamin'ny fandinihana BC manerantany. Izany dia noho ny vinavina marina kokoa momba ny microphysical sy ny fampifangaroana mifandraika amin'ny BC.

Fanampin'izay, hitan'ny mpikaroka fa ny fanatsarana ny fanehoana an'i BC dia nitarika ny fihenan'ny fanerena taratra sy ny fiantraikan'ny toetr'andro hatramin'ny 24 isan-jato. Izany dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanehoana marina ny BC ao amin'ny GCM mba hahazoana vinavina momba ny toetrandro azo antoka kokoa.

Ity fandalinana ity, mitondra ny lohateny hoe "Module optika aerosol miaraka amin'ny fananana karbônina mainty voasakana ho an'ny maodelin'ny toetr'andro manerantany", dia navoaka tao amin'ny Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Ho famaranana, Chen et al. dia namolavola modely nohatsaraina hanehoana ny BC ao amin'ny GCM, hamahana ny tsy fahampiana amin'ny fananana microphysique sy optika an'ny BC. Ny vokatra dia mampiseho fa io fanehoana nohatsaraina io dia mitarika amin'ny fifanarahana tsara kokoa amin'ny fandinihana eran-tany sy ny fampihenana ny fiantraikan'ny toetr'andro ao amin'ny BC. Ity fikarohana ity dia manampy amin'ny fahatakarantsika ny anjara toeran'ny BC amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome fitaovana sarobidy hanatsarana ny vinavinan'ny toetrandro.

