Fikarohana vaovao: Hita eny amin'ny habakabaka ny tryptophan, manolo-kevitra ny fihanaky ny asidra amino any amin'ny faritra misy kintana

Ny fandinihana vao haingana nataon'i Susana Iglesias Groth, manam-pahaizana momba ny astrofizika, avy ao amin'ny Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), dia nanambara fa misy tryptophan ao amin'ny faritra mamorona kintana antsoina hoe IC 348, izay hita ao amin'ny antokon-kintana Perseus. Ny tryptophan dia asidra amino tena ilaina ilaina amin'ny synthesis proteinina, ary sambany no nahitana azy tao amin'ny habakabaka interstellar.

Tamin'ny alalan'ny famakafakana ny angon-drakitra nangonin'ny Spitzer Space Observatory, dia nahitana tady famotsorana maherin'ny folo mifandraika amin'ny tryptophan, nanamafy ny fisiany ao amin'ny IC 348. Zava-dehibe io fahitana io satria tsy nisy asidra amine hafa voamarina fa misy any amin'ny faritra hafa mamorona kintana. .

Iglesias Groth dia manolo-kevitra fa ny fisian'ny tryptophan, ary mety ho asidra amine hafa, ao amin'ny entona misy ny kintana sy ny planeta dia mety ho mahazatra. Ankoatra izany, inoana fa ireo asidra amine ireo dia mety hampanan-karena ny entona ao amin'ny kapila protoplanetary sy ny rivotry ny exoplanets tanora, izay mety manana anjara toerana amin'ny fiposahan'ny fiainana.

Ny mari-pana misy ny tryptophan ao amin'ny entona IC 348 dia tombanana ho eo amin'ny 280 Kelvin, izay mitovy amin'ny mari-pana refesina ho an'ny molekiolan'ny hydrogène sy ny rano ao amin'ny medium interstellar amin'ny faritra iray ihany. Fanampin'izany, ny habetsahan'ny tryptophan dia hita fa manodidina ny folo lavitrisa heny noho ny an'ny hydrogène molekiola.

Ity fikarohana ity dia misy fiantraikany amin'ny fahatakarantsika ny niandohan'ny fiainana sy ny fihanaky ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ny fisian'ny asidra amine, ireo singa manorina proteinina, any amin'ny faritra mamorona kintana dia manondro fa ny fivoaran'ny zavamananaina dia mety ho mahazatra kokoa ao amin'ny vahindanitra misy antsika noho ny efa voalaza mialoha. Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hikarohana ny fisian'ny asidra amino hafa sy ny anjara asany amin'ny fiforonan'ny aina.

Loharano: "Fikarohana tryptophan ao amin'ny entona IC 348 kintana cluster of the Perseus molecular cloud" nataon'i Susana Iglesias-Groth, Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. DOI: 10.1093/mnras/stad1535