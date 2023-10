"Fahalalahana amin'ny famolavolana" ao amin'ny rafitra molekiola: fomba fiasa mifototra amin'ny angona

By

Amin'ny fampiasana ny fomba amam-panao sy ny fianarana milina, ny mpikaroka dia nahita "fahalalahana amin'ny famolavolana" mahavariana amin'ny rafitra molekiola. Ity fandrosoana ity dia mety hanova ny sehatry ny famolavolana molekiola sy ny fikarohana zava-mahadomelina. Ny fanadihadiana, mitondra ny lohateny hoe "Fahalalahana amin'ny famolavolana amin'ny sehatra simika simika: mankany amin'ny rational in silico design of molecules with targeted quantum-mechanical properties", dia navoaka vao haingana tao amin'ny gazety malaza Chemical Science.

Amin'ny fomba nentim-paharazana, sarotra ny mikaroka ny habaka midadasika amin'ny molekiola sy ny fitaovana noho ny fifandraisana sarotra misy eo amin'ny firafitry ny molekiola sy ny toetran'izy ireo. Na izany aza, ity fikarohana ity dia nanambara ny fifandraisana malemy amin'ny fananana mekanika quantum amin'ny molekiola kely, manome fahafahana vaovao hita na "fahalalahan'ny famolavolana" amin'ny habaka simika.

Araka ny voalazan'ny Profesora Alexandre Tkatchenko avy ao amin'ny Oniversiten'i Luxembourg, ny fahatakarana ireo fifandraisana sarotra ireo dia tena ilaina amin'ny famolavolana molekiola misaina. Io fahalalana io dia tsy hamela antsika hikaroka sy hamaritana amin'ny fomba mahomby kokoa ny habaka molekiola, fa koa ahafahana mamolavola molekiola manana toetra manokana.

Mba hanadihadiana an'io flexibilité io dia nampiasa Pareto optimization multiproperty ny mpikaroka mba hitadiavana molekiola manana fananana tiana. Nahita lalana tsy nampoizina izy ireo tamin'ny alàlan'ny habaka simika, mampifandray ireo molekiola samihafa amin'ny fiovana ara-drafitra sy ara-drafitra. Izany dia nanasongadina ny fahalalahana mamolavola sy mahita molekiola manana soatoavina manokana.

Ny fiantraikan'ity fikarohana ity dia manan-danja amin'ny sehatry ny famolavolana molekiola sy ny fikarohana zava-mahadomelina kajy. Ny foto-kevitra "fahalalahana amin'ny famolavolana" dia manohitra ny paradigma ankehitriny ary mandrisika ny fikarohana fomba vaovao. Ho fanampin'izany, ny fampifangaroana ireo hevi-baovao ireo miaraka amin'ny teknika fianarana milina mandroso dia afaka manokatra ny lalana ho an'ny fitiliana avo lenta amin'ny molekiola vaovao namboarina ho an'ny fampiharana manokana.

Ny ekipa mpikaroka dia nampiasa ny loharanon-kajy mahomby indrindra amin'ny Argonne Leadership Computing Facility. Ity toeram-piasan'ny mpampiasa DOE of Science ity dia nanohana ny famakafakana ny kajy.

Ity fikarohana vao haingana ity dia mampiseho ny mety hisian'ny metodolojia entin'ny angon-drakitra sy ny fianarana milina hamahana ny "fahalalahan'ny famolavolana" amin'ny rafitra molekiola. Manana fahafahana hanova endrika indray ny ho avin'ny fikarohana zava-mahadomelina sy ny famolavolana molekiola izy io, manolotra fahafahana vaovao ho an'ny fivoaran'ny molekiola misy tanjona tiana sy mahomby.

Reference:

- "Fahalalahana amin'ny famolavolana" ao amin'ny habaka chemical compound: mankany amin'ny rational in silico design of molecules with targeted quantum-mechanical properties, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, ary Alexandre Tkatchenko, Siansa simika, DOI: 10.1039/D3SC03598K