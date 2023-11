Hevitra vaovao momba ny tanana Cosmic: Famoahana ny tsiambaratelon'ny Pulsar Wind Nebula

By

Ny mpahay siansa dia nahita zava-baovao tany amin'ny halalin'ny habakabaka, naneho hevitra vaovao momba ny tanana cosmic mistery. Nampifangaro ny herin'ny fakana sary an'ny teleskaopy X-ray an'ny NASA ny mpikaroka, ka nahita ireo “taolana” be pitsiny tamin'io rafitra matoatoa io.

Ny rivotra pulsar nebula, fantatra ihany koa amin'ny hoe MSH 15-52, dia nahaliana ny astronoma hatramin'ny ela noho ny fitovizan'izy ireo amin'ny tanan'olombelona. Noho ny fandinihana nataon'ny Chandra X-ray Observatory, ny NASA dia nahita voalohany an'io trangan-javatra mampiahiahy io tamin'ny 2001. Na izany aza, ny fandrosoan'ny teknolojia vao haingana dia nahafahan'ny mpahay siansa nanadihady lalindalina kokoa ny tsiambaratelon'io zavaboary cosmic io.

Amin'ny fampifangaroana ny angona avy amin'ny Observatory X-ray Chandra sy ny teleskaopy X-ray hafa, dia nahazo fahalalana vaovao momba ny fitondran-tenan'ilay kintana nirodana izay miteraka ny pulsar wind nebula ny astronoma. Amin'ny alalan'ny vongan'ny zavatra mafonja sy ny antimaterie no itohizan'io fahagagana eny amin'ny lanitra io.

Ny fahatakarana vao haingana momba ny sahan'andriamby "taolana" manodidina ny rafitra miendrika tanana dia nampiseho fahatakarana lalindalina kokoa ny hery miasa ao anatin'ity faritra cosmic ity. Ireo sahan'andriamby ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana ny evolisiona sy ny fitondran-tenan'ny pulsar wind nebula, izay manampy amin'ny endriny toy ny tanana.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manazava ny fihetsehana saro-pady mitranga any amin'ny halalin'ny habakabaka, manohitra ny fomba fijerintsika an'izao rehetra izao. Ny fikarohana dia manatsara ny fahatakarantsika ny fizotran'ny astrofizika ary manasongadina ny hatsarana sy ny fahasarotan'ny zava-mitranga cosmic.

FAQ:

F: Inona no atao hoe pulsar wind nebula?

A: Ny nebula rivotra pulsar dia fisehoan-javatra selestialy miforona amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny pulsar sy ny media interstellar manodidina. Izy io dia miavaka amin'ny endriny miavaka sy ny famoahana ireo poti-tsakafo avo lenta.

F: Inona no atao hoe pulsar?

A: Ny pulsar dia kintana neutron mihodinkodina be dia be izay mamoaka taratra electromagnetika. Ireo taratra ireo dia voamarika ho toy ny fiposahan'ny taratra haingana, noho izany ny anarana hoe "pulsar".

F: Ahoana no fiasan'ny teleskaopy X-ray?

A: Ny teleskaopy X-ray dia mahita sy maka sary X-ray mahery vaika avoakan'ny zavatra selestialy. Ireo teleskaopy ireo dia misy fitaratra sy mpitsikilo manokana natao hifantoka sy handrefesana ny taratra X-ray, manome fanazavana sarobidy momba ny toetry ny zava-mitranga astronomika.

