Ny Parker Solar Probe an'ny NASA dia manangona angona sarobidy momba ny fandroahana faobe amin'ny coronal

Ny Parker Solar Probe, ny iraka vaky tany NASA mba "hikasika ny Masoandro", dia nandeha sambo vao haingana tamin'ny alàlan'ny famotsorana faobe (CME), fipoahana mahery vaika avy amin'ny masoandro amin'ny poti-potaka voampanga. Nitranga tamin'ny 5 septambra 2022 ilay fihaonana, na dia efa voazava ao amin'ny gazety vaovao ao amin'ny The Astrophysical Journal aza ny fikarohana sy fikarohana manodidina azy.

Ny hetsika dia nanamarika fialana lehibe tamin'ny fandalinana mahazatra momba ny CMEs, satria matetika izy ireo no jerena avy any an-tany. Na izany aza, ny Parker Solar Probe dia afaka nandinika akaiky ity CME manokana ity, satria 5.7 tapitrisa kilaometatra miala ny habakabaka ihany no misy azy. Io akaiky io dia nahafahan'ny mpahay siansa nanangona angon-drakitra sarobidy sy fahitana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny CME sy ny vovoka interplanet.

Ny CME dia fipoahana goavana avy amin'ny atmosfera ivelan'ny Masoandro izay mety hisy fiantraikany mafy amin'ny toetr'andro any an-habakabaka, ao anatin'izany ny fahatapahan'ny zanabolana, ny rafi-pifandraisana, ny teknolojian'ny fitetezana ary ny tambajotran'ny herinaratra eto an-tany. Ny fahatakarana ny fomba ifandraisan'ny CME amin'ny vovoka interplanet dia zava-dehibe amin'ny faminaniany ny fiantraikan'izy ireo amin'ny planetantsika.

Ny fihaonana tamin'ny volana septambra lasa teo no fotoana voalohany nanamarihan'i Parker ny CME, ary niavaka ny vokatra. Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra ny CME manadio lalana amin'ny alàlan'ny vovoka interplanetary, mamindra izany amin'ny 6 tapitrisa kilaometatra miala ny Masoandro. Na izany aza, dia saika nofenoina avy hatrany ny vovoka tamin'ny alalan'ny poti-povo entin'ny planeta mitsingevana eo amin'ny rafi-masoandro.

Ity fikarohana ity dia nanamafy ny teoria fa misy ny fifandraisana eo amin'ny CME sy ny vovoka, manome ny mpahay siansa ny fahatakarana lalindalina kokoa ny dinamika ao anatin'ny corona Sun. Ny fandinihana nataon'ny Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) fakan-tsary dia nandray anjara tamin'ity fandrosoana ity.

Na dia ilaina aza ny fandinihana sy fandinihana bebe kokoa mba hahatakarana tanteraka ny fiantraikan'ny vovoka entin'ny planeta amin'ny CMEs, dia manokatra lalana vaovao hijerena ny fahasarotan'ny Masoandrontsika sy ny fiantraikany amin'ny toetr'andro eny amin'ny habakabaka ity zava-baovao ity.

Loharano: Scientific American, NASA