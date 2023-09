Mosaika vaovao mahavariana amin'ny tampon'ny volana nambaran'ny NASA

By

NASA vao haingana no nizara mosaika vaovao manaitra ny habakabaka amin'ny volana ao amin'ny pejiny Instagram. Ny mosaika, mitondra ny lohateny hoe “Moonlight Sonata,” dia noforonina tamin'ny fampiasana sary nalaina tamin'ny fakan-tsary roa miodina Moon – ny Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) sy ShadowCam.

Araka ny filazan’ny sampan-draharaha misahana ny habakabaka, ny mosaika dia manome fomba fijery avy eny ambony eny amin’ny habakabaka, mampiseho loko mainty sy fotsy ary volondavenona. Ny Crater Shackleton, izay hita eo amin'ny ampahany ambany havanana amin'ny sary, dia misongadina manokana. Ny sary amin'ny antsipiriany avy amin'ny ShadowCam dia ahafahan'ny mpijery mijery ireo faritra alokaloka maharitra ao anatin'ny gorodona sy ny rindrin'ny vava. Mifanohitra amin'izany kosa, ny faritry ny masoandro, toy ny sisiny sy ny sisin'ny crater, dia azon'ny LROC.

NASA dia nizara famaritana fohy momba ny mosaika tao amin'ny Instagram miaraka amin'ny sary. Nahazo fanehoan-kevitra be dia be avy amin'ireo mpijery gaga ilay lahatsoratra, izay nahazo tiana efa ho 250,000 hatramin'ny nandefasana azy 12 ora lasa izay. Maro no naneho ny hagagany tamin'ny fomba fijery mahavariana, ny hafa kosa nidera ny NASA noho ny asany.

Nisy mpampiasa iray nanontany momba ny faribolana fotsy misongadina ao anatin'ilay mosaika, izay notondroin'ny NASA hoe Shackleton Crater. Niteraka fanehoan-kevitra isan-karazany ilay lahatsoratra mahasarika, manomboka amin'ny fientanentanana ka hatramin'ny fiderana.

Ity fizarana Instagram farany ity dia ohatra iray hafa amin'ny fahaizan'ny NASA manintona sy manabe ny mpihaino azy amin'ny sary manaitra ny habakabaka sy ny lanitra. Ny fandraisana anjara tsy tapaka ataon'ny masoivohon'ny habakabaka amin'ny sehatra media sosialy toa ny Instagram dia mamela azy hifandray amin'ny olona maneran-tany ary hampiroborobo ny fahalianana amin'ny fitrandrahana habakabaka.

Loharano: Instagram NASA

famaritana:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – fitaovana iray amin'ny sambon-danitra Lunar Reconnaissance Orbiter natao haka sary avo lenta amin'ny velaran'ny Volana.

2. ShadowCam – fitaovana NASA amin'ny sambon-danitra Korea Aerospace Research Institute antsoina hoe Danuri, tompon'andraikitra amin'ny fakana sary amin'ny antsipiriany momba ny faritra aloky ny Volana.

3. Vava Shackleton - vavahadin-tseranana lehibe misy fiatraikany eo akaikin'ny tendrontany atsimon'ny volana, fantatra amin'ny faritra misy alokaloka maharitra.