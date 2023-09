Nanao fanazaran-tena ny NASA Astronauts mba handefasana ny Pad ho an'ny Moon Mission

Mpanamory sambon-danitra efatra miomana amin'ny iraka Artemis II, izay kasaina ho any amin'ny volana amin'ny taona ho avy, vao haingana no nanao fanazaran-tena ho any amin'ny toerana fandefasana fiara vaovao ao amin'ny Kennedy Space Center. Ireo mpanamory sambon-danitra, anisan'izany ny mpanamory sambon-danitra NASA Reid Wiseman, Victor Glover, ary Christina Koch, ary koa ny mpanamory sambon-danitra kanadiana Jeremy Hansen, dia nifanentana tamin'ny akanjom-baravarankely miloko volom-boasary ary nitaingina fiara fitaterana an-tsambo avy amin'ny Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building mba hanombohana ny Pad 39. -B.

Ny hazakazaka maina dia natao mba hanehoana ny fomba fanao amin'ny andro fandefasana mahazatra ho fanomanana ny iraka, izay mety hanomboka amin'ny fiandohan'ny volana novambra 2024. Ny iraka Artemis II no ho sidina voalohany amin'ny fiaramanidina amin'ny rocket Space Launch System mahery vaika an'ny NASA, miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra mitaingina ao amin'ny Orion. kapsula habakabaka. Ny iraka dia nokasaina ho 10 andro mandeha manodidina ny volana, saingy tsy misy drafitra ho an'ny fipetrahana amin'ny volana.

Ny iraka Artemis III, izay nokasaina hamerina ny olombelona ho eny ambonin'ny volana voalohany hatramin'ny taona 1972, dia hiantehitra amin'ny sambon-danitra Starship an'ny SpaceX ho rafitra fampidinana ny olombelona. Na izany aza, ny sambon-danitra Starship dia mbola eo an-dalam-pandrosoana ary heverina ho vonona amin'ny Desambra 2025.

Ny iraka Artemis II dia hanaraka ny sidina fitsapana tsy nahomby nataon'i Artemis I, izay nanosika ny fetran'ny sambon-danitra Orion mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha. Efa ao amin'ny Kennedy Space Center ny kapsule Orion sy ny maody serivisy Eoropeana ho an'ny Artemis II, saingy tsy ho vonona raha tsy amin'ny volana aprily. Miandry ny fitaterana avy ao amin'ny Facilité Michoud Assembly NASA ny mpanentana amin'ny sehatra fototra, raha entin'ny fiaran-dalamby avy any Utah ireo mpanentana balafomanga matanjaka roa.

Ireo teknisianina NASA dia nanomboka nampifandray ireo motera RS-25 efatra, izay niova fo avy amin'ny Programa Space Shuttle, mankany amin'ny fototry ny dingana fototra. Ny dingana fototra dia antenaina ho tonga amin'ny Novambra, ary ny fametrahana ny Space Launch System dia hanomboka amin'ny Febroary 2024 ao amin'ny Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building.

