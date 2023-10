Misiona Psyche an'ny NASA: Fikarohana asteroida manankarena metaly

Vao haingana ny NASA no nanangana ny iraka Psyche, sambon-danitra mandeha mankany amin'ny fehin-kibo asteroid mba handalina asterôida fantatra amin'ny anarana hoe Psyche. Ity asterôida manokana ity dia heverina fa manankarena metaly, izay mahatonga azy ho zavatra ianarana manokana ho an'ny mpahay siansa. Ny iraka dia mikendry ny hahazo fahalalana momba ny famoronana sy ny fototry ny planeta mitovy amin'ny antsika.

David Lawrence, mpiasa matihanina matihanina ao amin'ny Laboratory Applied Physics ao amin'ny Oniversiten'i Johns Hopkins, no mpanadihady voalohany amin'ny iray amin'ireo fitaovana ao anaty sambon-danitra Psyche. Ny fitaovana, taratra gamma sy spectrometer neutron, dia hanampy amin'ny famakafakana ny firafitry ny asterôida.

Hippos: valanorano mahery, mpitsako tsy mahomby

Na dia eo aza ny valanoranony matanjaka sy ny nifiny mampatahotra, ny hipopotama dia tena tsy mahomby mpitsako. Ny fandinihana iray navoaka tao amin'ny PLOS One dia manambara fa ny hipopotama dia miady amin'ny fikosoham-bary ilaina amin'ny fitsakoana ny sakafony. Ny fahaizan'izy ireo mitsako dia toa natao sorona ho an'ny fampiasana ny valanoranony amin'ny ady.

Marcus Clauss, mpampianatra ao amin’ny Oniversiten’i Zurich, sy ireo mpiara-miasa aminy no nitarika an’ilay fianarana. Hitan’izy ireo fa manana toetra tsy manam-paharoa ny hipopotama, izay ahafahany mampiasa hery amin’ny valanoranony fa tsy mitsako araka ny fomban-drazana.

Ny herin'ny mozika synchronize

Ny fihainoana mozika dia tsy mitondra fahafinaretana fotsiny fa miteraka traikefa ifampizarana eo amin'ny mpihaino. Nasehon’ny fandinihana iray nataon’i Wolfgang Tschacher, psikology ao amin’ny Oniversiten’i Bern, fa ny olona manatrika rindran-kira mozika klasika dia mampifanaraka ny fihetsiny, ny fitepon’ny fony, ary ny taham-pofonany. Ity fampifanarahana ity dia miorim-paka lalina amin'ny lasa evolisiona.

Tschacher dia nampiasa sensor azo amboarina sy teknolojia fisamborana mihetsika mba handrefesana ny valintenin'ireo mpijery fampisehoana. Ny fikarohana nataony, navoaka tao amin'ny Scientific Reports, dia manome fanazavana momba ny fiantraikan'ny mozika amin'ny fizotran'ny fizika sy ny traikefa iombonana.

Cicadas: Fiantraikan'ny Ecosystem Miroborobo

Ny fiposahan'ny cicadas tsindraindray isaky ny 17 taona dia misy fiantraikany lehibe amin'ny tontolon'ny ala. Hita tamin’ny fikarohana nataon’i Zoe Getman-Pickering, biolojista, ao amin’ny Oniversiten’i George Washington, fa manome sakafo be dia be ho an’ny biby isan-karazany, anisan’izany ny vorona, rehefa mipoitra ny cicadas. Izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny vorona mpihaza amin'ny fanday, ka miteraka fahasimbana bebe kokoa amin'ny hazo oaka.

Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny Science, dia manasongadina ny fiantraikan'ny fikorianan'ny saro-pady ataon'ny firoboroboan'ny cicadas amin'ny tontolo iainana.

Harena an-dranomasina lalina: Mandanja ny risika sy ny valisoa

Mihamitombo ny fahalianana ara-barotra amin'ny fitrandrahana metaly sarobidy avy amin'ny fanambanin'ny ranomasina lalina. Na izany aza, dia nahariharin’ireo dia vao haingana ihany koa fa ny tontolo iainana any amin’ny ranomasina lalina dia fonenan’ny zavamananaina tsy fahita firy sy marefo. Nahita toeram-ponenan'ny lava-bato any ambanin'ny tany feno zavamananaina ny mpikaroka mikaroka ireo lava-dranomamy be mineraly any amin'ny Oseana Pasifika. Ireo toeram-ponenana ireo dia mety hifandray, izay manondro fa ilaina ny fanadihadiana fanampiny alohan'ny hanaovana asa fitrandrahana.

Ao amin'ny karazana tontolo iainana hafa, antsoina hoe polymetallic nodules, mineraly sarobidy dia miparitaka manerana ny fanambanin'ny ranomasina. Muriel Rabone, avy ao amin'ny Natural History Museum any Londres, sy ireo mpiara-miasa aminy dia manombatombana fa mety hisy karazana tsy fantatra an'arivony mipetraka amin'ireo nodules ireo sy eo akaikiny. Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny Current Biology, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ireo tontolo iainana ireo alohan'ny hitrandrahana ny loharanon'izy ireo.

Sources:

- Ny iraka metaly an'ny NASA, ny hipopotama noana mitsako ratsy, ny mozika dia mampifanaraka antsika, ny cicada boom dia hazo fanararaotana ary ny risika ary ny valisoa amin'ny fitrandrahana an-dranomasina lalina - Quirks & Quarks miaraka amin'i Bob McDonald (loharano)

– Psyche Mission – NASA (loharano)

- Psyche - Laboratory Fizika Ampiasaina ao amin'ny Oniversite Johns Hopkins (loharano)

– Hippos noana tsy mitsako tsara – Quirks & Quarks (loharano)

- Ny mozika dia mahatonga ny fonao ho toy ny fon'ny hafa - Quirks & Quarks (loharano)

- Boom Cicadas ary tapaka ny hazo - Quirks & Quarks (loharano)

- Fahatakarana ny loza ateraky ny fitrandrahana an-dranomasina lalina - Quirks & Quarks (loharano)