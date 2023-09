Misy zavatra hafahafa ve eny amin'ny Mars?

By

Nahazo sary manaitra teny amin'ny Mars ny mpitaingina Perseverance an'ny NASA, ahitana vatolampy roa izay mitovitovy amin'ny vombony antsantsa sy holatra foza. Ilay rover, izay tonga tao amin'ny Planeta Mena tamin'ny Febroary 2021, dia nikaroka ny vavahadin'i Jezero mba hitady famantarana ny fiainana taloha tany Mars. Tsy nampoizina anefa ireo vatolampy miendrika hafahafa ireo nandritra ny asa nanirahana azy.

Ny faharetana dia mamakivaky ny delta renirano tranainy iray izay farihy goavam-be taloha, tombanana ho 16,000 18 metatra ny halaliny. Ny sary, nalaina tamin'ny 2023 Aogositra XNUMX, dia mampiseho tranga iray antsoina hoe pareidolia. Ny pareidolia dia mitranga rehefa mandika ny lamina kisendrasendra ho sary misy dikany ny atidoha. Ohatra iray mahazatra ny fahitana ny endrik'i Jesosy Kristy amin'ny sombin-tsakafo may.

Tsy vao sambany no niharan'ny pareidolia i Mars. Iray amin'ireo tranga malaza indrindra ny “Face on Mars”, sary nalain'ny sambon-danitra Viking 1 an'ny NASA tamin'ny Jolay 1976, izay toa mampiseho tarehy manana endri-javatra miavaka. Na dia nanazava aza ny NASA fa vokatry ny aloka ilay illusion, dia niteraka adihevitra niparitaka be ilay sary.

NASA dia nizara ny sarin'ny vombony antsantsa sy ny bozaka mitovitovy amin'ny hohony amin'ny media sosialy, manasa ny mpijery hizara ny heviny. Ny valiny dia nanambara karazana fahitana an-tsaina, anisan'izany ny voan-kafe, ny Stegosaurus, ny molotra roa ary ny lohan'ny sokatra.

Na dia rakotry ny rano aza i Mars an'arivony tapitrisa taona lasa izay, dia tsy misy porofo milaza fa nanana karazana zavamananaina ny planeta. Ireo sary ireo, na dia manitikitika aza, dia tsy manova ny fahatakarantsika ny toetran'ny Marsa lao.

