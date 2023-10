NASA hamoaka ny rafi-pifandraisana laser mankany amin'ny toby habakabaka iraisam-pirenena

Ny NASA dia miomana handefa rafi-pifandraisana laser amin'ny International Space Station (ISS) amin'ny volana ho avy. Ny rafitra, fantatra amin'ny anarana hoe ILLUMA-T, dia hapetraka amin'ny maody ivelany an'ny ISS. Ny tanjony dia ny hanehoana ny fifandraisana laser amin'ny tahan'ny angon-drakitra avo lenta avy amin'ny tobin'ny habakabaka mankany amin'ny NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), izay handefa ny angon-drakitra hiverina amin'ny tany avy eo.

Ny LCRD, natomboka tamin'ny 2021, dia mandefa angon-drakitra ho an'ny Tany avy amin'ny orbite geosynchronous amin'ny hafainganam-pandeha 1.2 Gbps. Amin'ny maha zanabolana fampitaovana, ny LCRD dia mamela ny iraka eny amin'ny habakabaka handefa ny angon-dry zareo amin'ny alàlan'ny rohy laser mankany amin'ny fampitana, izay avy eo mampita izany any amin'ny toby an-tanety eto an-tany. Ny fampifangaroana ny ILLUMA-T sy ny LCRD dia hametraka ny rafitra fampitana fifandraisana laser roa-lalana voalohany an'ny NASA.

Ny tombony amin'ny rafitra laser amin'ny fomba fifandraisana nentim-paharazana dia ny manolotra ny tahan'ny angon-drakitra avo kokoa izy ireo nefa maivana kokoa ary mitaky hery kely kokoa. Tena mahasoa izany rehefa manamboatra sambon-danitra.

Ny karama ILLUMA-T dia tantanan'ny Goddard Space Flight Center an'ny NASA, miaraka amin'ny Johnson Space Center sy ny Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Ny fandefasana ny rafi-pifandraisana laser dia nokasaina ho amin'ny 5 Novambra, amin'ny sambo SpaceX Dragon avy amin'ny NASA Kennedy Space Center any Florida.

Ankoatra ny ILLUMA-T, ny sambon-danitra Dragon dia hitondra andrana hafa, fitaovana ary kojakoja hafa ho an'ny ekipa Expedition 70. Andrana iray toy izany ny Atmospheric Waves Experiment (AWE), izay handrefesana ny toetra sy ny fihetsehan'ny onjan'ny herin'ny atmosfera. Ny AWE dia mikendry ny hanatsara ny fahatakarantsika ny atmosfera, ny toetrandro, ny toetrandro ary ny famolavolana paikady hanalefahana ny fiantraikan'ny toetr'andro eny amin'ny habakabaka.

Loharano: NASA