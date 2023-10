Ny NASA dia manosika ny fetran'ny fifandraisan-davitra amin'ny alàlan'ny fandefasana ILLUMA-T

Nanova ny fifandraisan'ny habakabaka ny NASA tamin'ny fandefasana ny ILLUMA-T (Fampisehoana fampitaovana amin'ny alàlan'ny fifandraisan-davitra laser amin'ny tany ambany sy ny terminal fanamafisam-peo) mankany amin'ny International Space Station (ISS) amin'ity Novambra ity. Ity enta-mavesatry ny tany ity dia hampiseho ny tanjaky ny fifandraisana laser amin'ny iraka orbite tany ambany.

Ny fanoloana teny nalaina tao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany, ny fandefasana ny ILLUMA-T dia maneho dingana lehibe eo amin'ny fifandraisan'ny habakabaka. Ny fifandraisana laser dia mampiasa hazavana infrarouge tsy hita maso, ahafahan'ny sambon-danitra mampita sy mandray vaovao amin'ny tahan'ny angona ambony kokoa. Midika izany fa ny angon-drakitra be dia be azo averina eto an-tany amin'ny fandefasana tokana, manohana ny fikarohana haingana kokoa sy fikarohana mahomby kokoa ho an'ny mpahay siansa sy mpikaroka.

Tantanin'ny fandaharan'asan'ny Space Communications and Navigation (SCaN) an'ny NASA, ny ILLUMA-T dia hiara-hiasa amin'ny Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) an'ny masoivoho, miasa mankany amin'ny fampitana fifandraisana laser bi-directional voalohany an'ny NASA. Ny LCRD, izay natomboka tamin'ny Desambra 2021, dia efa nanao andrana mba hampisehoana ny tombony amin'ny fifandraisana laser amin'ny orbit geosynchronous.

Ny sasany amin'ireo andrana ireo dia ahitana ny famakafakana ny fiantraikan'ny atmosfera amin'ny famantarana tamin'ny laser, ny fitiliana ny fifanarahana amin'ny mpampiasa maro, ny fijerena ny fahatarana/disruption tolerant networking (DTN), ary ny fanatsarana ny fahaiza-mizotra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fifandraisana laser, ny NASA dia manosika ny fetran'ny famindrana angon-drakitra ary manitatra ny fahafahan'ny fikarohana habakabaka.

Rehefa tafapetraka ao amin'ny ISS, ILLUMA-T dia hamita ny fampisehoana an-habakabaka voalohany nataon'ny NASA momba ny fahaizan'ny laser relay roa tonta. Miaraka amin'ny teleskaopy sy gimbal roa-axis, ny maodely optika azy dia mamela ny fanaraha-maso marina ny LCRD amin'ny orbit geosynchronous. Mitovitovy amin'ny vata fampangatsiahana mahazatra ny maodely optika, mitovy habe amin'ny microwave.

Miaraka amin'ny ILLUMA-T eny an-tsambo, ny fandefasana angon-drakitra avy amin'ny ISS mankany LCRD dia hahatratra 1.2 gigabits-isan-tsegondra. Ny angon-drakitra dia halefa any amin'ny tobin'ny tany optika any California na Hawaii ary alefa any amin'ny LCRD Mission Operations Center any New Mexico. Farany, ny angon-drakitra voaray dia hodinihin'ny ekipan'ny asa an-tanety ILLUMA-T ao amin'ny Goddard Space Flight Center NASA any Maryland, hiantoka ny fahamarinany sy ny kalitaony.

Amin'ny fiaraha-miasa am-pahombiazana amin'ny LCRD, ILLUMA-T dia mety ho lasa singa tena ilaina amin'ny ISS, mampitombo be ny fahaizan'ny fandefasana data an'ny NASA mankany sy avy amin'ny laboratoara orbit.

Fanontaniana matetika (FAQ)

F: Inona no tanjon'ny ILLUMA-T?

A: Ny tanjon'ny ILLUMA-T dia ny hampiseho ny tombony azo amin'ny fifandraisana laser ho an'ny iraka orbite ambany eto an-tany ary mampiseho ny mety hampidirana ny fifandraisana laser amin'ny tambajotran'ny fifandraisan-davitra an'ny NASA.

F: Ahoana no maha samy hafa ny fifandraisana tamin'ny laser amin'ny fomba fifandraisana nentim-paharazana?

A: Ny fifandraisana amin'ny laser dia mampiasa hazavana infrarouge tsy hita maso mba handefasana sy handraisana data amin'ny taha ambony kokoa, ahafahan'ny sambon-danitra mandefa vaovao betsaka kokoa hiverina eto an-tany amin'ny fandefasana tokana. Manafaingana ny fizotran'ny famindrana angon-drakitra izany ary manamora ny fikarohana sy ny fikarohana haingana kokoa.

F: Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisana laser ho an'ny mpikaroka?

A: Ny fifandraisana amin'ny laser dia afaka manome taham-panatsarana ny angon-drakitra, ahafahan'ny mpikaroka ao amin'ny ISS handefa angona bebe kokoa hiverina eto an-tany indray mandeha. Mety hahazo tombony amin'ny fanadihadiana ara-tsiansa isan-karazany natao tao amin'ny tobin'ny habakabaka izany fitomboan'ny fahombiazana izany.

F: Inona no tanjona maharitra amin'ny fihetsiketsehana amin'ny fifandraisana laser an'ny NASA?

A: Ny NASA dia mikendry ny hampiditra ny fifandraisana laser ho fahaiza-manao mahazatra ao anatin'ny tambajotram-pifandraisana an-habakabaka, izay ahitana ny Network Near Space sy Deep Space Network.

F: Iza no mamatsy vola sy mitantana ny tetikasa ILLUMA-T?

A: Ny karama ILLUMA-T dia vatsian'ny programa Space Communications and Navigation (SCaN) an'ny NASA ary tantanin'ny Goddard Space Flight Center an'ny NASA miaraka amin'ny biraon'ny programa International Space Station ao amin'ny Johnson Space Center NASA sy ny Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.