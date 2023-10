Tany ao an-tanànan'i New York Milentika sy Misondrotra

By

Hitan’ny mpahay siansa fa ny tany ao New York dia milentika sy miakatra amin’ny tahan’ny samy hafa noho ny fitambaran’ny anton-javatra voajanahary sy ny olombelona. Ny fanao amin'ny fampiasana ny tany sy ny sisa tavela amin'ny ranomandry tamin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany no tena antony mahatonga ireo fiovan'ny haavo ireo. Na dia toa tsy dia misy dikany aza ny fiovana - ampahany kely amin'ny santimetatra isan-taona - dia mety hisy fiatraikany amin'ny loza ateraky ny tondra-drano eo an-toerana, indrindra amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.

Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny Science Advances, dia notarihin'ny ekipa mpikaroka avy amin'ny NASA's Jet Propulsion Laboratory sy Rutgers University. Tamin'ny fampiasana teknika fandrefesana lavitra antsoina hoe interferometric synthetic aperture radar (InSAR), dia nandinika ny fihetsiketsehan'ny tany mitsangana manerana ny faritry ny metropolitan New York izy ireo nanomboka tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2023.

Hitan'ny mpikaroka fa ny faritra sasany ao an-tanàna dia milentika eo amin'ny 0.06 santimetatra eo ho eo isan-taona, raha toa kosa ny sasany, toa an'i Queens sy Brooklyn, dia niaina fisondrotana tsotsotra. Ireo fiovana ireo dia misy fiantraikany betsaka amin'ny fanovana natao teo amin'ny ety ambonin'ny tany, toy ny fanajariana ny tany sy ny fananganana fanariam-pako, izay nahatonga ny tany ho malalaka kokoa sy azo fehezina ao ambanin'ny trano.

Fanampin'izany, ireo fiovan'ny haavon'ny haavony ireo dia azo tsapain-tanana hatrany amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany izay nandrakotra an'i New England sy New York ny takela-dranomandry goavam-be. Ny tany ambanin'ny tanànan'i New York, izay natsangana teo ivelan'ny ranomandry, dia nilentika tsikelikely.

Ny mpikaroka koa dia nanondro faritra manokana izay misy fihenan-danja kokoa. Ohatra, ny làlan'ny seranam-piaramanidina LaGuardia 13/31 any Queens dia milentika amin'ny tahan'ny 0.15 santimetatra isan-taona. Zava-dehibe amin'ny fanaovana sari-tany sy fandrindrana ny tondra-drano ireo vokatra amin'ny antsipiriany ireo, indrindra fa ny fiakaran'ny ranomasina noho ny fiovan'ny toetr'andro.

Loharano: Science Advances, NASA, JPL, Rutgers University, European Space Agency