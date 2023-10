The New Horizons Mission: Mitrandraka an'i Pluto sy ny any ivelany

By

Ny sambon-danitra New Horizons, natomboka tamin'ny 2006, dia nanao iraka manan-tantara eo amin'ny planeta mba hijery an'i Pluto sy ny volana Charon. Ny fikarohana nataony dia nanohitra ny famaritana ny planeta napetraky ny International Astronomical Union, satria nanambara izy fa mavitrika ara-jeolojika i Pluto.

Tamin'ny taona 2015, tonga tany amin'ny toerana halehany ny New Horizons taorian'ny nanaovany fihetsiketsehana manampy amin'ny herin'ny maizina manodidina an'i Jupiter. Izy io dia nanome fanazavana vaovao momba ny toetran'i Pluto sy ny volanany. Taorian'izany dia nanohy ny fandalinana ny Arrokoth ilay sambon-danitra, zavatra Kuiper Belt izay manome topimaso ny fiandohan'ny fiforonan'ny rafi-masoandrontsika.

Miaraka amin'ny lasantsy ampy haharitra hatramin'ny 2030 fara fahakeliny, New Horizons dia andrasana hivoaka ny Kuiper Belt amin'ny 2028 na 2029. Aorian'ny 2025, ny mpahay siansa dia mikasa ny hamindra ny sambon-danitra ho lasa fomba fiasa ambany kokoa. Izany dia ahafahan'ny New Horizons hanangona angona heliofizika sarobidy avy amin'ny toerana misy azy manokana any amin'ny faritra maizina amin'ny habakabaka.

Nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'ity iraka ity ny Administrator Associate ao amin'ny Talen'ny Misiona Siansa NASA, Nicola Fox. Hoy izy: "Ny iraka New Horizons dia manana toerana tokana ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika hamaly ireo fanontaniana manan-danja momba ny heliosphere misy antsika ary hanome fahafahana miavaka ho an'ny siansa multidisciplinary ho an'ny NASA sy ny fiarahamonina siantifika."

Nanampy ny fahatakarantsika ny faritra ivelan'ny rafi-masoandro ny dian'ilay sambon-danitra namakivaky ny fehikibo Kuiper. Ny NASA dia manohy mikaroka ireo kandidà mety amin'ny fiaramanidina ho avy any amin'ity faritra ity.

Ny iraka New Horizons dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fahalianan'ny olombelona sy ny fikarohana siantifika. Nanokatra sisintany vaovao izany ary nanitatra ny fahalalantsika momba ny manodidina antsika.

Loharano: NASA

famaritana:

Fihetseham-batana manampy: Teknika ampiasain'ny sambon-danitra mba hampitomboana na hampihenana ny hafainganam-pandehany sy hanovana ny lalan'ny orbitany amin'ny alalan'ny fampiasana ny sahan'ny sinton'ny vatana selestialy.

Fehin-kibo Kuiper: Faritra iray ao amin'ny rafi-masoandro any an-dafin'i Neptune, ahitana zavatra kely misy ranomandry izay heverina ho sisa tavela tamin'ny fiforonan'ny rafi-masoandro tany am-boalohany.

Heliophysics: Ny fandalinana ny Masoandro sy ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana, anisan'izany ny fifandraisana misy eo amin'ny rivotry ny masoandro, ny sahan'andriamby ary ny taratra cosmic.

