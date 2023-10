Fikarohana Arp 107: Fifandonan'ny vahindanitra

Ao anatin'ny habakabaka midadasika, ny Hubble Space Telescope dia manohy maka sary manaitra izay manome fomba fijery sarobidy momba ny cosmos. Vao haingana, ny NASA dia nanasongadina sarin'ny tranga selestialy fantatra amin'ny anarana hoe Arp 107, mampiseho vahindanitra mifampitohy. Ity sary manokana ity dia manazava ny toetra mampiavaka ny vahindanitra Seyfert sy ny fizotran'ny fifandonan'ny galactic.

Ny Arp 107, izay 465 tapitrisa taona eo ho eo amin'ny Tany, dia mampiseho fahitana mahaliana. Izy io dia misy vahindanitra Seyfert eo ankavia ary misy vahindanitra kely kokoa eo ankavanana. Ny vahindanitra Seyfert dia miavaka amin'ny nokleary mavitrika, izay misy lavaka mainty be dia be. Mamoaka angovo be dia be ireo nokleary mavitrika ireo, nefa tsy manaloka ny tsipiriany be pitsiny ao amin'ny rafitry ny vahindanitra ny famirapiratany.

Ny sarin'ny Hubble dia manambara ireo wórls mihodinkodina ao anatin'ny Arp 107, izay misy ny fiforonan'ny kintana mahery vaika. Ireo faritra ireo dia miaraka amin'ny "tetezana" izay mampifandray ny vahindanitra mpiara-dia kely kokoa amin'ny vahindanitra Seyfert lehibe kokoa. Io tetezana io dia voaforon'ny hery misintona ataon'ny vahindanitra lehibe kokoa amin'ny vovoka sy ny entona manodidina.

Ny maha-zava-dehibe ny fandinihan'ny Hubble Space Telescope dia ny fahaizany misambotra ny vahindanitra manontolo, manome fomba fijery feno momba ireo dingana mitranga ao anatin'ny Arp 107. Ireo fandinihana ireo dia mamela ny mpahay siansa handalina ny fiforonan'ny kintana, ny lalan'ny vovoka ary ny firafitry ny vahindanitra manontolo. .

Rehefa manohy mikaroka ireo zava-mahatalanjona eny amin'ny habakabaka isika, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanitarana ny fahalalantsika sy ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao ny fitaovana toy ny Hubble Space Telescope. Ny Arp 107 dia ohatra mahafatifaty amin'ny fifaneraserana be pitsiny sy ny fizotry ny hetsika ao anatin'ny vahindanitra.

Sources:

– NASA: https://www.nasa.gov/feature/arptrio/arp-107-interacting-galaxies