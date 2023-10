CatSat: Manova ny fahatsapana sy ny fifandraisana mifototra amin'ny habakabaka

By

Telopolo taona lasa izay, nisy antso an-telefaonina serendipitoly teo am-panaovana pudding sôkôla niteraka hevitra iray izay hanova ny fahatsapana sy ny fifandraisana amin'ny habakabaka. Christopher Walker, injeniera tanora tamin'izany fotoana izany, dia nahita ny mety hisian'ny fonon-plastika miondrika eo ambonin'ny vilaniny pudding rehefa nampitombo ny taratry ny takamoa eo amboniny. Ity foto-kevitra ity dia nitarika tamin'ny fivoaran'ny Large Balloon Reflector (LBR), fitaovana azo esorina izay mamorona lavaka fanangonana midadasika miaraka amin'ny ampahany amin'ny lanjan'ny antenne mahazatra azo ampiasaina.

Noho ny famatsiam-bola avy amin'ny programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) an'ny NASA, dia lasa zava-misy ihany ny fahitan'i Walker. Ny LBR dia mamadika ampahany amin'ny tontolon'ny inflated ho antenne parabolika amin'ny alàlan'ny fametahana ampahany amin'ny atiny anatiny. Miaraka amin'ny prototype 33 metatra (10 metatra) vatsian'ny NIAC sy ny US Naval Research Laboratory, i Walker dia naneho ny fahaizan'ny LBR, izay mihoatra ny haben'ny aperture an'ny Teleskaopy Space James Webb an'ny NASA.

Ny famolavolana LBR dia mamaha ny fanamby atrehin'ny antenne reflector nentim-paharazana. Mifofotra toy ny beachball izy io, manome endrika parabolika tsy misy ilana fitaovana be dia be azo ampiasaina. Fanampin'izany, afaka miforitra amin'ny boky kely izy io, izay manamora ny fandefasana sy ny fametrahana azy eny amin'ny habakabaka.

Ny iray amin'ireo fampiharana malaza amin'ity teknolojia ity dia amin'ny fifandraisana haingam-pandeha. CatSat, CubeSat 6-unit novolavolain'ny Freefall Aerospace miaraka amin'ny NASA, University of Arizona, ary Rincon Research Corporation, dia hampiseho ny fahaizan'ny antenna inflatable amin'ny orbitra ambany. Aorian'ny fametrahana azy, ny antenne dia hamindra ny sarin'ny tany amin'ny famaritana avo lenta hiverina amin'ny tany. Ity iraka ity, ampahany amin'ny CubeSat Launch Initiative an'ny NASA, dia mampiseho ny mety ho iraka ho avy amin'ny volana, planeta ary habakabaka amin'ny fampiasana CubeSats.

FAQ:

Inona no atao hoe Large Balloon Reflector (LBR)?

Ny LBR dia fitaovana miforitra izay mamadika ampahany amin'ny tontolon'ny inflated ho antena parabolika. Izy io dia mamorona aperture famoriam-bola midadasika miaraka amin'ny ampahany amin'ny lanjan'ny antenne mahazatra azo ampiasaina.

Nahoana no zava-dehibe ny LBR?

Ny LBR dia mamaha ny fanamby atrehin'ny antenne reflector nentim-paharazana, toy ny lanja mavesatra sy ny fametrahana sarotra. Izy io dia manome endrika parabolika tsy misy ilana fitaovana be dia be ary afaka miforitra amin'ny boky kely, manamora ny fandefasana sy ny fametrahana eny amin'ny habakabaka.

Inona no atao hoe CatSat?

CatSat dia CubeSat 6-unit izay hampiseho ny fahaiza-manaon'ny antenne inflatable amin'ny orbite tany ambany. Izy io dia handefa sarin'ny Tany amin'ny famaritana avo lenta hiverina eto an-tany, mampiseho ny mety ho iraka ho avy amin'ny fampiasana CubeSats.

Iza no namorona ny CatSat sy ny LBR?

CatSat dia novolavolain'ny Freefall Aerospace miaraka amin'ny NASA, ny University of Arizona, ary ny Rincon Research Corporation. Ny foto-kevitra LBR dia notarihin'i Christopher Walker, izay nahazo famatsiam-bola avy amin'ny programa Innovative Advanced Concepts NASA sy ny US Naval Research Laboratory.

Ahoana ny fampitahana ny LBR amin'ny antenne reflector nentim-paharazana?

Ny LBR dia manolotra safidy maivana ho an'ny antenne reflector nentim-paharazana. Ny endrika inflatable azy dia manafoana ny filana mekanika fametrahana be dia be sy be pitsiny, ka mahatonga azy io ho azo ampiasaina kokoa sy mora kokoa ny miparitaka eny amin'ny habakabaka.

Sources:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Video YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed