Ny santionany asteroid lehibe indrindra: Osiris-Rex NASA dia nahavita ny iraka nataony

Ny sambon-danitra Osiris-Rex an'ny NASA dia nokasaina hanatitra santionany asterôida lehibe indrindra hatramin'izao, hanakatona ny iraka fito taona. Amin'ny Alahady, ny sambon-danitra dia hanidina amin'ny Tany ary hampidina farafahakeliny kaopy feno potipoti-javatra azony avy amin'ny asteroid Bennu. Ny kapsily santionany dia handeha amin'ny parachute any amin'ny tany efitr'i Utah raha toa kosa ny renin'ny sambo handeha hijery asteroid hafa.

Manantena ny mpahay siansa fa hahazo vatokely sy vovoka manodidina ny antsasaky ny kilao (250 grama) avy any Bennu, izay mihoatra lavitra noho ny vola kely nangonin'i Japana avy amin'ny asterôida roa hafa. Ireo santionan'ny asterôida ireo dia miasa toy ny kapsule fotoana voatahiry, manome fanazavana sarobidy momba ny fiforonan'ny rafi-masoandrontsika sy ny niandohan'ny fiainana eto an-tany.

Osiris-Rex, izay natomboka tamin'ny taona 2016, dia tonga tao Bennu tamin'ny taona 2018 ary nandany roa taona nianarana ny asterôida talohan'ny nanandrana nanangona santionany. Nandritra ny fanangonana santionany, ny sambon-danitra dia nisedra fanamby vitsivitsy, anisan'izany ny sarony nifandona izay nahatonga ny sasany tamin'ireo akora nangonina niparitaka eny amin'ny habakabaka. Na izany aza, ny santionany sisa dia azo antoka tsara ao amin'ny capsule.

Bennu, hita tamin'ny 1999, dia heverina ho sisa tavela amin'ny asterôida lehibe iray izay nifandona tamin'ny vatolampy iray hafa. Mirefy iray ampahatelon'ny kilaometatra eo ho eo ny sakany ary rakotra tany mikitoantoana mainty feno vatobe. Amin'ny fandinihana akaiky an'i Bennu, manantena ny mpahay siansa hahazo fampahalalana sarobidy izay afaka manampy amin'ny famolavolana paikady hanilihana ny asterôida raha toa ka mampidi-doza ny Tany amin'ny hoavy ny lalany.

Osiris-Rex dia hamoaka ny kapsule santionany amin'ny halavirana 63,000 kilaometatra ary adiny efatra aorian'izay, hipetraka ao amin'ny Utah Test and Training Range. Ny kapsily, mirefy efa ho 3 metatra ny sakany ary 1.6 metatra ny haavony, dia hidina amin'ny hafainganam-pandeha 27,650 mph alohan'ny hampitsaharan'ny parachute azy ho amin'ny fipetrahana malefaka. Rehefa azo ilay kapsule dia halefa any amin'ny Johnson Space Center NASA any Houston izy io mba hanaovana fanadihadiana.

Ity iraka ity dia manamarika ny fiverenan'ny santionany fahatelo an'ny NASA avy any amin'ny habakabaka lalina, miaraka amin'ireo iraka teo aloha maka ny poti-drivotra avy amin'ny masoandro, vovoka kometa ary voamadinika mikroskopika avy amin'ny asterôida. Mikasa ny hamoaka ampahibemaso ny votoatin'ny santionan'i Bennu ny masoivoho amin'ny 11 Oktobra. Amin'ity fararano ity, ny NASA dia hanomboka misiônera asterôida roa hafa, hampandroso bebe kokoa ny fahatakarantsika ireo vatana selestialy ireo sy ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fandalinana ny rafi-masoandro misy antsika.

